TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nhận hối lộ 13 tỷ; lái xe máy đâm thẳng vào CSGT

Cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nhận hối lộ 13 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa – Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty AIC.

Phía điều tra đề nghị truy tố 4 người về tội "Nhận hối lộ" gồm Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Hạnh Chung, cựu Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh và Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh (Ban Quản lý).

Các bị can Nguyễn Nhân Chiến và Nguyễn Tử Quỳnh thừa nhận hành vi nhận hối lộ.

Bị can Nguyễn Tiến Nhường, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AIC (đang bỏ trốn), bị cáo buộc phạm tội "Đưa hối lộ". Bà Nhàn trước đó đã 3 lần bị xét xử vắng mặt trong các vụ án xảy ra tại Đồng Nai, Quảng Ninh, TP.HCM với án tổng hợp 30 năm tù.

Trong vụ án, có 7 người bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Số này gồm Nguyễn Hồng Sơn, Phó giám đốc Công ty AIC (đang bỏ trốn); Lã Tuấn Hưng, Tổng giám đốc Công ty Sông Hồng; Nguyễn Đằng An, cựu Trưởng phòng Kế hoạch Ban Quản lý; Nguyễn Kim Huân, cựu Phó phòng Kế hoạch Ban Quản lý; Nguyễn Viết Toản và Nguyễn Đăng Linh, cùng là cựu nhân viên Công ty AIC; Đặng Xuân Minh, Chủ tịch Công ty Thẩm định giá BTC VALCE.

Theo kết luận, năm 2013, ông Đặng Tiên Phong, Chủ tịch Công ty Sông Hồng (mất năm 2021) liên hệ với Trần Văn Tuynh đặt vấn đề ông phụ trách xin vốn bổ sung từ Thủ tướng Chính phủ cho lĩnh vực y tế tại Bắc Ninh.

Đổi lại, bị can Tuynh và chính quyền Bắc Ninh phải giúp Công ty Sông Hồng trúng 6 gói thầu thiết bị y tế tại bệnh viện các huyện Tiên Du, Quế Võ, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành.

Bị can Tuynh đồng ý nhưng sau đó, bà Nhàn AIC cũng liên hệ nội dung tương tự. Do biết bà Nhàn có quan hệ với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Trung ương nên Tuynh báo lại việc này cho ông Sơn.

Hai bên sau đó thống nhất "để tránh va chạm", công ty Sông Hồng sẽ thực hiện 3 gói tại bệnh viện các huyện Yên Phong, Tiên Du, Quế Võ (các huyện phía bắc sông Đuống) còn Công ty AIC thực hiện 3 gói tại Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài (phía nam sông Đuống).

Phía điều tra cáo buộc các bị can đã vi phạm quy định, dùng quân xanh đấu thầu, nâng giá... Đến nay, cả 6 gói thầu đã được bàn giao và gây thiệt hại 48 tỷ đồng cho ngân sách.

Quá trình này, các lãnh đạo Công ty Sông Hồng là ông Đặng Tiên Phong và bị can Lê Tuấn Hưng đã đưa hối lộ cho Trần Văn Tuynh 6 tỷ đồng. Bị can Tuynh chi lại cho Bí thư Nguyễn Nhân Chiến và Chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh mỗi người 1 tỷ đồng; tặng quà Phó chủ tịch Nguyễn Tiến Nhường nhiều lần, tổng số 300 triệu đồng.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng đưa hối lộ cho các lãnh đạo nói trên. Bị can Nguyễn Nhân Chiến khai từ năm 2014 đến khi nghỉ hưu năm 2020, vào các dịp lễ tết đều được người phụ nữ tặng quà.

Tổng cộng, bà Nhàn có 13 lần lên phòng làm việc của ông Chiến tại trụ sở UBND và Tỉnh ủy Bắc Ninh, mỗi lần đưa từ 500 triệu đến 3 tỷ đồng; tổng số 13 tỷ đồng. Cơ quan điều tra do vậy cáo buộc ông Chiến nhận hối lộ 14 tỷ đồng từ nguồn tiền của Công ty AIC và Công ty Sông Hồng.

Cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến cho hay đã tiêu hết tiền nhưng giờ đã cùng gia đình tự nguyện nộp lại 14 tỷ đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Tương tự, ông Nguyễn Tử Quỳnh trong vai trò Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng nhiều lần nhận tiền của Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty Sông Hồng, tổng số hưởng lợi bất chính là 10,1 tỷ đồng.

Một đối tượng lái xe máy đâm thẳng vào cảnh sát giao thông hòng "cứu" đồng bọn

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 15/8, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, vừa qua, trong khi làm nhiệm vụ, thấy 2 người đàn ông khả nghi, tổ công tác của Đội cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 7, Phòng CSGT - Công an thành phố đã yêu cầu dừng xe kiểm tra thì phát hiện 2 đối tượng này vừa thực hiện 1 vụ trộm cắp xe máy.

Đối tượng tông xe máy thẳng vào người cán bộ cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội hòng "cứu" đồng bọn. Ảnh: CACC

Để thoát thân, các đối tượng đã chống trả quyết liệt, tuy nhiên, với sự quyết tâm và gan dạ, các chiến sĩ CSGT đã bắt giữ được đối tượng, thu hồi tài sản cho người dân.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cụ thể: Khoảng 3h50' ngày 15/8, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 khi tuần tra qua số nhà 71 đường Nguyễn Xiển (Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) thì phát hiện 2 người đàn ông khoảng trên - dưới 40 tuổi, 1 người điều khiển mô tô nhãn hiệu Honda Wave đang đẩy 1 người ngồi trên mô tô nhãn hiệu Honda Vision.

Cả 2 chiếc xe đều không gắn biển kiểm soát, đi theo chiều từ Nguyễn Xiển hướng về ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển. Thấy có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác nhanh chóng vượt lên, yêu cầu hai người dừng xe để kiểm tra theo quy định. Phát hiện cảnh sát, đối tượng ngồi trên chiếc Honda Vision lập tức vứt xe, bỏ chạy sang chiếc Honda Wave hòng tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trung tá Trần Văn Công, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 đã bắt giữ 1 đối tượng.

Trong lúc khống chế đối tượng này, đồng bọn của y đã dùng xe máy lao trực diện vào trung tá Trần Văn Công hòng giúp đồng bọn tẩu thoát nhưng không được, liền phóng xe bỏ chạy. Tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng và đưa tang vật vụ án (là xe mô tô Vision) bàn giao cho Công an phường Hạ Đình giải quyết.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1982, trú tại 107 - B1 Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội). Đáng chú ý, đây là đối tượng nghiện ma túy và nhiễm HIV. Chiếc xe Vision thu giữ được là tang vật mà các đối tượng vừa lấy cắp tại 1 chung cư gần đó, đang trên đường đem đi tiêu thụ thì gặp tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7.

Quá trình vật lộn bắt giữ đối tượng Cường, trung tá Trần Văn Công bị thương nhẹ tại phần gối trái nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt đối tượng còn lại.

Trước đó, ngày 14/8, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 làm nhiệm vụ xử lý nồng độ cồn tại đường Khuất Duy Tiến - Hoàng Ngân (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 99F1-362.XX có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tài xế là N.V.H (SN 1997, trú tại Bắc Ninh) không xuất trình được đăng ký xe, giấy phép lái xe và dương tính với ma túy. Ngoài ra, trên xe máy của H. còn có 5 bình kim loại màu xanh là "khí cười".

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế là N.V.H về lỗi "điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe...". Vụ việc được bàn giao cho Công an phường sở tại tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cảnh sát vào cuộc vụ tài xế ô tô hành hung lái xe ôm tại bến xe Giáp Bát, Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/8, lãnh đạo Công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, cho biết công an phường đã tiếp nhận, lập hồ sơ và chuyển tới Công an quận Hoàng Mai thụ lý điều tra theo thẩm quyền, liên quan vụ tài xế ô tô hành hùng lái xe ôm tại bến xe Giáp Bát.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm với clip có nội dung phản ánh vụ xô xát xảy ra tại bến xe Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Nam thanh niên áo vàng dùng hung khí đánh, đâm người nhà tài xế xe ôm tại bến xe Giáp Bát. Ảnh: Phạm Trường.

Theo bài đăng, ngày 11/8, một tài xế ô tô biển kiểm soát 30F-516xx khi lùi xe đã va chạm vào một lái xe ôm lớn tuổi. Khi xuống xe, tài xế ô tô liên tục đấm, đánh tài xế xe ôm khiến nạn nhân ngất giữa đường.

Sau đó, thanh niên này tiếp tục dùng hung khí như tô vít... tấn công một số người nhà của lái xe ôm, khi bị họ giữ lại để gọi công an.

Gây án xong, tài xế ô tô ném hung khí, lên xe bỏ đi.

Vụ kiện Sơn Tùng M-TP: Toà chấp nhận huỷ phán quyết của Trung tâm Trọng tài Quốc tế

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 15/8, TAND TP.HCM đã phán quyết chấp nhận yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của Công ty cổ phần M-TP Talent. Đáng chú ý, thẩm phán bị mất tiếng nhưng không dùng micro khiến hai bên không nghe được gì.

Theo phán quyết của TAND TP.HCM, Toà án chấp nhận yêu cầu hủy phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số 164/23 HCM của Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) - chi nhánh TP.HCM. Tuy nhiên, nội dung nhận định của HĐXX thì nhiều người trong phòng xử không nghe rõ được.

Trong quá trình tuyên đọc phán quyết, đại diện bên liên quan là Công ty TAD Global Việt Nam 2 lần đề nghị HĐXX rằng họ không nghe thấy gì, tuy nhiên không được HĐXX phản hồi.

Sau 2 lần đề nghị không được, cả bên liên quan và yêu cầu là Công ty M-TP Talent... xin lên đứng cạnh bàn thư ký nhưng cũng đành…"bó tay". Đáng chú ý, phòng xử có micro nhưng thẩm phán không sử dụng.

TAND TP.HCM đã phán quyết chấp nhận yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của Công ty cổ phần M-TP Talent.

Sau khi tuyên xong, một thành viên của HĐXX cho biết Chủ toạ phiên toà (Thẩm phán Ngô Thị Phúc Hảo) gặp vấn đề về sức khoẻ nên giọng đọc bị ảnh hưởng, nội dung chính là Toà chấp nhận yêu cầu tuyên huỷ phán quyết trọng tài của Công ty M-TP.

Trước đó, đại diện Viện KSND TP.HCM cho rằng quyết định trọng tài là phù hợp, không cảm tính nên đề nghị Tòa bác đơn yêu cầu của công ty Công ty M-TP Talent.

Theo nội dung vụ việc, ngày 31/3/2022, Công ty TAD ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ và cấp quyền sử dụng hình ảnh với Công ty M-TP Talent, tổng giá trị hơn 25 tỷ đồng, thời hạn 1 năm.

Theo đó, ca sĩ Sơn Tùng tham gia sản xuất tạo ra các nội dung kỹ thuật số và sử dụng nội dung này trên nền tảng vũ trụ ảo RACA. Công ty TAD sẽ tạo ra vùng đất của nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP trên nền tảng RACA bao gồm nhân vật ảo, hình đại diện ảo và các vật phẩm ảo.

Sau khi ký kết hợp đồng, Công ty TAD đã thanh toán 100% phí dịch vụ. Tháng 5-2022, do Sơn Tùng bị xử phạt hành chính vì MV There's no one at all, nên Công ty TAD không muốn thực hiện các hạng mục công việc trong khoảng thời gian tiếp theo. Các hạng mục chưa hoàn thành bao gồm tham dự 1 buổi ghi hình biểu diễn, quay và đăng bài trên mạng xã hội với tổng giá trị khoảng 6,2 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2023, trong lúc các bên đang chuẩn bị thực hiện các công việc còn lại để thanh lý hợp đồng, M-TP Talent tuyên bố từ chối thực hiện với lý do hợp đồng đã hết hạn. Từ đây, Công ty TAD đã khởi kiện M-TP Talent tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).

Sau khi xem xét hồ sơ, Hội đồng trọng tài tuyên buộc Công ty M-TP Talent phải trả cho Công ty TAD là gần 6 tỷ đồng. Cho rằng phán quyết trọng tài vi phạm các nguyên tắc cơ bản pháp luật, Công ty M-TP Talent đã có đơn đề nghị tòa án hủy phán quyết trọng tài.

Đại diện ủy quyền cho Công ty TAD nói mình khá sốc với phán quyết trên vì đi ngược với diễn biến và đề nghị của VKS. Công ty TAD cho biết sẽ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để khởi kiện ty Công ty M-TP Talent ra TAND quận 7.

Mua dâm bé gái tại quán cà phê, nam thanh niên bị khởi tố

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 15/8, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thị Bình (SN 1974, quê Thanh Hóa) về tội Cướp tài sản, Danh Hồng Phụng (SN 1996, quê Kiên Giang) bị khởi tố tội Mua dâm người dưới 18 tuổi.

Ảnh minh họa.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 3/8, Phụng đến quán cà phê 68 trên đường Phước Bình – Hắc Dịch, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ do Bình làm chủ để tìm gái mua dâm.

Tại đây, Phụng chọn em T.K.V (SN 2011, quê tỉnh Sóc Trăng) mua dâm với giá 500 nghìn đồng/giờ và vào trong chòi lá của quán để quan hệ tình dục.

Sau khi quan hệ tình dục xong, V nói với Phụng là bị người khác lừa vào trong quán để bán dâm và nhờ Phụng giải cứu V.

Phụng nghe V tâm sự thì đồng ý. Cả hai bàn cách là Phụng đi ra lấy xe máy bỏ chạy, V sẽ chạy theo sau la lên là Phụng chơi xong không trả tiền rồi bỏ chạy theo Phụng.

Sau khi bàn bạc xong, Phụng đi ra lấy xe bỏ chạy đi, V cũng chạy theo và la lên như đã dự tính.

Bình đang ngồi coi quán nghe vậy liền chạy ra theo giữ xe Phụng lại. Bình và Phụng giằng co ngay trước cổng quán, riêng V thì đã bỏ chạy đi.

Lúc này, Nguyễn Văn Chuẩn (SN 1997, con trai của Bình) vừa đi về thấy cả hai đang giằng co nên chạy đến dùng tay đánh nhiều cái vào người Phụng, kẹp cổ rồi lôi Phụng vào trong quán.

Bình kéo Phụng vào trong chòi lá của quán dùng tay đánh nhiều cái vào mặt, yêu cầu Phụng phải đưa 4,7 triệu đồng mà V đã nợ Bình.

Ngoài ra, Phụng còn bị yêu cầu đưa thêm 700 nghìn đồng tiền vào quán để vui chơi. Do bị đánh nên Phụng sợ hãi, lấy 2,9 triệu đồng trong ví ra đưa cho Bình.

Bình thấy Phụng có đeo chiếc nhẫn nên nói Phụng tháo ra và đưa nhân viên đem đi bán được số tiền 3,7 triệu đồng. Sau đó, Bình lấy 1,5 triệu đồng, số còn lại đưa cho Phụng.

Phụng sau đó đã đến cơ quan công an trình báo về vụ việc.