Khởi tố 2 cô gái mua bán hàng loạt tài khoản ngân hàng

Ngày 3/3, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Lê Thị Bình (sinh năm 1992, quê Đắk Lắk, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Anh (sinh năm 1991, trú huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi "mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Theo điều tra, thông qua mạng xã hội, Bình quen với Anh và được Anh mở lời "muốn có tiền tiêu xài thì mở tài khoản ngân hàng và bán cho Anh với giá 700.000 đồng/tài khoản".

Lê Thị Bình tại cơ quan công an. (Ảnh: T.H)

Bình đã mở 9 tài khoản ngân hàng đứng tên mình và bàn giao cho Anh. Ngoài ra, Bình còn tìm thêm 10 người khác mở tổng cộng 56 tài khoản và trả cho mỗi tài khoản 400.000 đồng, thu lời bất chính 16,8 triệu đồng.

Riêng Nguyễn Thị Anh bán lại mỗi tài khoản ngân hàng 1 triệu đồng, thu lợi 19,5 triệu đồng.

Nguyễn Thị Anh tại cơ quan công an. (Ảnh: T.H)

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Đà Nẵng phát hiện, kiểm tra, phong tỏa các tài khoản, thu giữ hơn 1,6 tỷ đồng. Qua xác minh các chủ tài khoản thừa nhận mình không phải là chủ số tiền có trong tài khoản và đã tự nguyện rút ra giao nộp cho cơ quan công an.