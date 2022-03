Nghệ An: Va chạm, đâm chết bạn nhặt rác

Chiều tối ngày 3/2, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án một người đàn ông bị đâm chết tại bãi rác xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).



Bãi rác xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 17h30 phút cùng ngày tại bãi rác Nghi Yên, anh Hồ Sỹ Triều (SN 1984), trú tại xóm 2, xã Nghi Yên và Nguyễn Chí Tuấn (SN 1994), trú tại xóm Long Hòa, xã Hưng Đông, TP Vinh làm nghề nhặt rác tại bãi rác Nghi Yên xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ đối tượng Tuấn dùng kéo đâm một nhát vào cổ anh Triều khiến anh tử vong ngay sau đó.

"Sau khi giết người, đối tượng đã chạy lên đồi để lẩn trốn, sau một thời gian truy bắt đối đối tượng đã sa lưới pháp luật", lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc cho hay.



Hiện đối tượng Nguyễn Chí Tuấn (SN 1994) đã được di lý về Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc và Công an tỉnh Nghệ An điều tra xử lý.