TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cha dắt con 8 tuổi đi trộm cắp khắp nơi; lời khai tài xế xe múc đập nát 2 ôtô

Cha dắt con trai 8 tuổi đi khắp các cửa hàng để trộm tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 3/3, Công an quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quốc Thịnh (48 tuổi, ngụ phường Thạch Thang, quận Hải Châu) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản". Đáng chú ý, bé trai 8 tuổi (con ruột Thịnh) là đồng phạm cùng đi trộm cắp được giao lại cho người thân quản lý.



Theo điều tra ban đầu, Thịnh từng có hai tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và một tiền án về tội "Cướp tài sản". Thịnh có vợ và con trai 8 tuổi nhưng do bản chất lười làm việc lại ham chơi, thường vào tù ra tội nên vợ Thịnh đã ly dị. Người đàn ông này giành quyền nuôi con và thuê trọ.

Đối tượng Nguyễn Quốc Thịnh. Ảnh: CACC

Để có tiền tiêu xài, Thịnh nghĩ ra cách hướng dẫn con trai cùng mình hợp tác đi trộm cắp. Thủ đoạn là Thịnh đi cùng con đến các cửa hàng giả vờ mua hàng, nói nhân viên lấy hàng hoặc nói chuyện để thu hút sự tập trung của người bán. Còn con trai của ông ta sẽ lẻn vào chỗ cất giấu tài sản của chủ cửa hàng rồi trộm cắp.

Cụ thể, chiều 12/1, Thịnh chở con bằng xe máy đi rảo quanh nhiều tuyến đường tìm nơi thuận lợi để trộm cắp.

Khi đến một tiệm tạp hóa trên đường Võ Chí Công (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) thì phát hiện chỉ có một người trong cửa hàng. Lúc này, Thịnh hỏi vào mua hàng và nói chuyện với nữ nhân viên để đánh lạc hướng, cùng lúc này cậu con trai lén lút vào khu vực bàn làm việc, lấy iPhone 11 rồi ra ngoài.

Khi biết con mình đã trộm được tài sản, Thịnh liền vờ ra ngoài và chở con tẩu thoát. Thịnh mang điện thoại trộm được bán với giá 550.000 đồng.

Cùng với thủ đoạn tương tự, hai cha con Thịnh đã thực hiện trót lọt nhiều vụ khác, tài sản chiếm đoạt chủ yếu là điện thoại, tiền mặt.

Lời khai của tài xế xe múc dùng gàu múc đập nát 2 ô tô trên công trình cao tốc

Theo nguồn tin của Dân Việt, bước đầu Đinh Văn Hoàng (25 tuổi) đã thừa nhận hành vi của mình là đã dùng xe múc đập phá 2 chiếc xe ô tô và xin chấp nhận đền bù thiệt hại cho các chủ xe.

Theo lời khai của Hoàng, trước đó bị thủ kho của công trường dùng lời lẽ xúc phạm nên Hoàng bực tức, không kiềm chế được dẫn đến hành động trên.

Hiện Công an huyện Hàm Thuận Bắc đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng cũng đã làm thủ tục xét nghiệm và kết quả cho thấy Hoàng âm tính với ma túy.

Đinh Văn Hoàng (áo thun đen ở giữa) đã bị công an bắt tại công trường. Ảnh: CTV

Như Dân Việt đưa tin, sáng 3/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp Đinh Văn Hoàng (quê ở tỉnh Kon Tum), là tài xế lái xe múc dùng gàu đập nát 2 ô tô trên công trình cao tốc ở Bình Thuận.

Cùng thời điểm này, Ban điều hành gói thầu XL-04 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã có báo cáo ban đầu vụ tài xế xe máy múc đập phá 2 ô tô trên công trường.

Vụ việc xảy ra vào lúc 17h30’ chiều 1/3 tại km 212+700 gói thầu XL04. Thời điểm trên, Hoàng điều khiển xe múc hiệu Kobe SK250 và điều khiển gàu múc đập phá 1 xe tải, 1 ô tô bán tải tại khu lán trại công trường. Sự việc xảy ra gây thiệt hại về tài sản (hư hỏng 2 ô tô) và không gây thiệt hại về người.



Lúc này Hoàng đang ngồi trên xe múc, ngay trước cửa lán trại của công trường thì xảy ra cự cãi với tài xế ô tô bán tải BKS 60C-122.26. Sau đó, Hoàng điều khiển xe gàu múc đập thẳng xuống đầu xe bán tải dù người tài xế cố gắng lùi ra sau để né tránh.

Thông tin từ đơn vị thi công cho biết, từ ngày 21/2 đến 1/3, Hoàng đang trong thời gian thử việc trước khi ký hợp đồng và ở cùng nhiều công nhân khác tại lán trại tại công trình. Trong quá trình làm việc, công nhân này không có mâu thuẫn hay xích mích với bất kỳ công nhân khác cùng làm việc.

Ngày 1/3, công nhân này được giao lái máy múc thì xảy ra vụ việc như trên. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, cán bộ phụ trách công trường đã thuyết phục và yêu cầu người này dừng hành động và rời khỏi cabin xe rồi trình báo công an địa phương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã có mặt tại hiện trường và tạm giữ Đinh Văn Hoàng để lấy lời khai. Đồng thời, công an cũng thu thập thông tin từ các nhân chứng là cán bộ, công nhân viên Công ty CP Cầu đường New Sun (đơn vị chủ quản xe máy thiết bị).

Theo hình ảnh camera của công trình ghi lại cho thấy, một người điều khiển xe máy xúc dùng gàu múc đập nát 2 chiếc xe ô tô (1 xe bán tải và xe tải). Thời điểm này, tài xế xe bán tải điều khiển xe ô tô định bỏ chạy nhưng không thành. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã có mặt để điều tra vụ việc.

Được biết, đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài khoảng 100,8 km với 4 gói thầu chính và nhiều nhà thầu phụ đang thi công trên công trình.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Video: Xe máy xúc đập nát ô tô ở Bình Thuận (theo mạng xã hội).



Nhà riêng phóng viên Báo Tuổi Trẻ ở Hải Phòng bị tạt tiết, ném đầu lợn để "dằn mặt"

Sáng 3/3, trao đổi với Dân Việt, phóng viên Tiến Thắng - Báo Tuổi Trẻ thường trú tại TP.Hải Phòng cho biết, khoảng 11h15 ngày 2/3, nhà riêng của gia đình anh ở phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh bất ngờ bị nhóm đối tượng lạ mặt tạt máu tươi và vứt đầu lợn đã rạch chéo vào nhà.

Theo người nhà anh Thắng kể lại, khi tới sân, một đối tượng gọi tên anh Thắng và hô "Đấy không phải là việc của mày...".

Hiện trường vụ ném đầu lợn và tạt máu lợn vào nhà riêng của phóng viên tại Hải Phòng. Ảnh: NVCC

Tại hiện trường ghi nhận một chiếc đầu lợn đã bị rạch chéo mặt, máu chảy lênh láng khắp sân, bắn lên tường nhà.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh một nhóm đối tượng gồm 4 nam giới che kín mặt, đi trên 2 xe máy (một chiếc SH màu trắng và một chiếc Air Blade màu đen) đã gỡ biển kiểm soát.

Theo phóng viên Tiến Thắng, anh nghi ngờ mục đích của việc làm trên là nhằm “dằn mặt”, đe dọa tinh thần của anh và gia đình bởi trước đó anh có thực hiện bài viết đăng tải trên báo Tuổi Trẻ Online về một quán bar trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ.

Trước khi bài viết “Quán bar trá hình “quẩy” nhạc xuyên đêm” được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ Online, có một người tên T. liên hệ gặp, đề nghị không đăng tải dấu hiệu sai phạm của quán do T. làm chủ. “Nếu các anh phản ánh thì chúng tôi không vui”, người tên T. từng nói với PV Tiến Thắng.

Theo anh Thắng, ngoài nhận định về khả năng trên thì khó có khả năng nào xảy ra vụ việc này với anh, vì bản thân anh cùng gia đình không có mâu thuẫn với ai. Một số vấn đề nhạy cảm anh phản ánh trước đó đã lâu và tính chất xã hội gần như không có.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, phóng viên Tiến Thắng đã báo sự việc với cơ quan chủ quản, đồng thời trình báo sự việc tới cơ quan công an để giải quyết theo thẩm quyền.

Bắt giam đối tượng nhận hơn 11 tỷ đồng của doanh nghiệp để “chạy dự án”

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/3, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Hòa (SN 1979, trú tại phường Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, năm 2016, qua các mối quan hệ xã hội, bà T.T.L quen biết với Hòa. Quá trình quen biết, Hòa giới thiệu với bà L. mình là cháu của Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông và có thể "chạy" được dự án là những công trình "Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) đổi đất lấy công trình", để công ty bà L. thực hiện.



Lê Văn Hòa nhận 11,6 tỷ đồng để "chạy" dự án. Ảnh minh họa

Hòa nói với bà L. muốn nhận được dự án trên thì phải đưa tiền để Hòa xin dự án cho bà. Đồng thời, Hòa cam kết chậm nhất đến ngày 30/12/2017 sẽ "chạy" được dự án để công ty bà L. ký hợp đồng các dự án "BT" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Tin tưởng những thông tin Hòa nói là thật, bà L. đã đưa cho Hòa hơn 11,6 tỷ đồng để Hòa "chạy" dự án cho công ty bà L. thực hiện.

Sau khi nhận tiền từ bà L., Hòa không thực hiện được như đã cam kết mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Sau đó, bà L. nhiều lần đòi tiền thì Hòa tiếp tục đưa ra thông tin về việc Hòa sẽ giúp lo cho bà đấu thầu trúng 4 lô đất nhằm mục đích trì hoãn việc trả tiền.

Đến năm 2020, Hòa không thực hiện như cam kết nên bà L. đã nhiều lần đòi tiền. Lúc này, Hòa đã trả lại cho bà L. được 5.620.000.000 đồng. Còn lại 6 tỷ đồng, Hòa không trả nên bà L. đã làm đơn tố cáo Hòa gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông.

Triệt phá "boongke" đánh bạc, phát hiện 14 F0 Covid-19

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/3, theo Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Hiệp Hòa triệt phá điểm đánh bạc và phát hiện 14 F0 Covid-19 tại xã Đông Lỗ.

Theo đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện tại địa bàn xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa mới hình thành tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Địa điểm đánh bạc này thu hút nhiều con bạc tham gia sát phạt với lượng tiền lớn, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương.



Để đối phó với lực lượng công an, đối tượng cầm đầu tổ chức cho các con bạc sát phạt tại địa điểm có tính chất "boongke", được gia cố nhiều lớp cửa, hàn khung sắt kín các ô cửa sổ, lắp đặt camera theo dõi và bố trí người cảnh giới bên ngoài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hồi 22 giờ 20 phút ngày 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa và phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bắc Giang đột kích nhà ở của đối tượng Nguyễn Văn Ngọc, SN 1978, trú tại thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ. Lực lượng công an xuyên phá qua 4 lớp cửa và bắt quả tang 23 đối tượng đang có hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" (dưới hình thức xóc đĩa). Tang vật thu giữ gồm: Tổng số tiền hơn 280 triệu đồng, 20 điện thoại di động, 7 xe máy và một số đồ vật tài sản khác có liên quan.

Các đối tượng liên quan vụ án. Nguồn: Tiền Phong

Quá trình đấu tranh xác định, Nguyễn Văn Ngọc là đối tượng cầm đầu, đứng ra tổ chức sới bạc trên và thường tổ chức cho các con bạc sát phạt trong khoảng thời gian từ tối ngày hôm trước đến sáng hôm sau. Mỗi con bạc khi vào chơi phải nộp cho Ngọc số tiền "phế" là 500 nghìn đồng.



Sau khi bắt giữ các đối tượng, qua xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, cơ quan chức năng phát hiện 14 người dương tính với Covid-19.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Ngọc, SN 1978; Phạm Văn Công, SN 1995; Đặng Văn Sĩ, SN 1995, cùng trú tại thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ và Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1995, trú tại thôn An Hòa, xã Đoan Bái (huyện Hiệp Hòa) về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Các đối tượng còn lại được tạm cho về thực hiện cách ly, điều trị Covid-19 theo quy định.