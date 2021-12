Khởi tố 2 đối tượng tổ chức tiệc ma túy tại khu đô thị cao cấp

Ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Đạt (SN 1998), Nguyễn Sĩ Dũng (SN 1994, cùng trú tại phường An Cựu, TP.Huế) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Sĩ Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: C.Q.

Trước đó, vào lúc 4h ngày 15/11/2021, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Huế và Công an phường Xuân Phú kiểm tra hành chính đột xuất tại phòng A1803, tòa tháp A, Khu đô thị The Manor Crown (số 62 Tố Hữu, phường Xuân Phú, TP.Huế).

Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Tấn Đạt và 17 đối tượng khác có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Tấn Đạt (thứ 3 từ phải qua) tại thời điểm bị công an bắt quả tang. Ảnh: C.Q.

Tang vật thu giữ 6 gói ma túy loại ketamine có khối lượng 1,404g, 14 viên ma túy MDMA có khối lượng 6,1552g, 4 viên ma túy methamphetamine có khối lượng 0,4067g.

Qua tiến hành test nhanh, tất cả các đối tượng trên đều dương tính với ma túy.

Nhóm đối tượng tham gia tiệc ma túy tại Khu đô thị The Manor Crown, TP.Huế bị đưa về trụ sở công an để điều tra. Ảnh: C.Q.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Sĩ Dũng là đối tượng thuê phòng A1803 và thuê Đạt phục vụ các đối tượng đến sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng Dũng bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 11/12/2021, cơ quan công an bắt giữ được Dũng khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.