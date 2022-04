Khởi tố 4 nhân viên trạm thu phí IC4 cao tốc Nội Bài - Lào Cai do VEC quản lý

Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án 4 đối tượng phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trạm thu phí IC14, Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Các bị can trong vụ án gồm có: Hoàng Ngọc Khuê (SN 1985, trú tại tổ dân phố số 6), Nguyễn Hữu Tuấn Anh (SN 1993, trú tại tổ dân phố số 4, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên); Vũ Văn Hòa (SN 1990, trú tại thôn Đồng Đình 1, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái); Phạm Minh Thiện (SN 1992, trú tại thôn An Tiến, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Trạm thu phí IC14. Ảnh: VEC

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại trạm thu phí IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 4 đối tượng trên đã lợi dụng, chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi cá nhân.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên tiếp tục điều tra làm rõ.

Trạm thu phí Trạm thu phí IC14, Cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, khai thác.

Từ năm 2015 đến nay, trạm thu phí IC14, Cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng đã từng dính tới "lùm xùm" về việc một doanh nghiệp chở hàng xuất khẩu "cãi vã" với đơn vị quản lý Trạm IC 14, vì đơn vị này cương quyết không cho xe chở hàng lên đường cao tốc với lý do "xe quá tải". Nhưng lãnh đạo của doanh nghiệp xuất khẩu trên khẳng định: "Xe chở hàng không quá tải trọng".

Chủ số hàng trên cho biết: "Vì là hàng xuất khẩu ra nước ngoài nên chúng tôi luôn đóng hàng đúng tiêu chuẩn, mỗi xe chỉ chở 33 tấn hàng. Tải trọng của xe là 18 tấn, cộng cả trọng tải hàng thì là 51 tấn, nếu có sai số thì cũng chỉ đến 52 tấn là cùng.

Tuy vậy, khi qua Trạm cân tại nút IC 14, cả 6 xe đều vượt từ 13 - 14% tải trọng, nghĩa là hơn 54 tấn. Điều đáng nói cùng một xe chở hàng, nhưng khi cân lại thì lại cho kết quả khác nhau.

Năm 2018, báo chí cũng từng phản ánh cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị hư hỏng xuống cấp, nguyên nhân dẫn tới sự xuống cấp của cao tốc Hà Nội - Lào Cai là do những chiếc xe tải hạng nặng, xe container siêu trường, siêu trọng ào ào vượt trạm cân trọng tải mà không vấp phải bất cứ sự ngăn cản nào của nhân viên trạm cân hay lực lượng chức năng.