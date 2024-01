Khởi tố, bắt giam 4 tháng kẻ sát hại nhân viên quán cà phê, cướp tài sản ở Hóc Môn

Ngày 15/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.



Nạn nhân là chị N.T.H.C (SN 1993, quê tỉnh Tiền Giang), nhân viên quán cà phê trên Quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn.

Nguyễn Thanh Tâm thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM chia sẻ về vụ việc.

Tại cơ quan công an, Tâm khai do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Trưa 6/1, Tâm đến quán cà phê trên, thấy chỉ có chị C. tại quán nên dùng dao sát hại nữ nhân viên này rồi cướp xe máy SH tẩu thoát.

Sau đó, đối tượng lái xe máy cướp được đến địa phận ấp 7 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An rồi vứt xe định trốn sang Campuchia, nhưng nghe tin cảnh sát đang truy bắt mình nên lẩn trốn vào khu rừng keo rậm rạp.

Trong 3 ngày lẩn trốn tại đây, Tâm chỉ ăn trái cây, nước dừa để cầm cự, ẩn nấp.

Công an TP.HCM cùng Công an tỉnh Long An đã huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ truy xét đối tượng. Đến trưa 9/1, cảnh sát phát hiện và nhanh chóng bắt giữ được Tâm.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết đối tượng Tâm đang bị Công an huyện Đức Hoà, huyện Long An phát lệnh truy tìm về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" nhưng đối tượng đã bỏ trốn.

"Chúng tôi xác định phải bắt được đối tượng Tâm nhanh nhất, vì đây là đối tượng rất nguy hiểm. Nếu lẩn trốn được, rất có thể hắn sẽ tiếp tục gây trọng án, nguy hiểm cho người dân", Trung tá Hưng chia sẻ với báo chí.

Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đã đại diện Công an TP.HCM cảm ơn người dân địa phương hỗ trợ cảnh sát vây bắt nghi phạm.

Theo Trung tá Hưng, người dân đã nấu mì, chia sẻ từng ổ bánh mì, đốt lửa cho lực lượng sưởi ấm, thậm chí dùng xe máy chở lực lượng chức năng đi làm nhiệm vụ nên rất cảm kích.