Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chặn đường sát hại bạn gái ở Hoài Đức, Hà Nội

Liên quan đến thông tin một nữ sinh tên H.T.N.H ở Hoài Đức (Hà Nội) bị bạn trai đâm chết vì mâu thuẫn tình cảm, nguồn tin của Dân Việt cho biết, hôm nay (24/12), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Tuấn An (19 tuổi, người địa phương) về tội "Giết người".



Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: ĐX.

Như Dân Việt đã thông tin, An có quan hệ tình cảm với H.T.N.H. Thời gian gần đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Tối 22/12, An chuẩn bị hung khí, đứng canh ở thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức. 22h30 cùng ngày, H đi làm về nhà thì bị An chặn đường ở vị trí trên. Sau đó, An lấy dao đâm tử vong H.

Công an huyện Hoài Đức đang tích cực điều tra vụ việc.

Trước đó, mạng xã hội Facebook và TikTok lan truyền thông tin một nữ sinh tên H.T.N.H, trú tại huyện Hoài Đức, bị đối tượng H.T.A (xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) dùng dao đâm tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nữ sinh H.T.N.H và đối tượng H.T.A có quen biết nhau. Khoảng 22h30 ngày 22/12, A thấy H đi làm về đoạn đường trước nghĩa trang thôn Cao Trung, xã Đức Giang. Sau khi lời qua tiếng lại, A rút dao đâm chị H.

Tiếp đó, A cầm con dao trên tự đâm vào vùng cổ của mình. Người dân đã phát hiện, can thiệp và vứt con dao của A ra xa.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Phan Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Giang xác nhận vào thời điểm trên có vụ giết người xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, vụ việc xảy ra trước đoạn nghĩa trang thôn Cao Trung.

Theo ông Huy, sau khi vụ việc xảy ra, xã đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho nạn nhân. Lực lượng Công an huyện Hoài Đức và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội đã tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ích Thìn -Phó Chủ tịch xã Đức Thượng cũng xác nhận có vụ việc giết người, nạn nhân tên H.T.N.H, là người trên địa bàn, hiện gia đình đã lo xong hậu sự.