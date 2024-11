Điều tra vụ 2 vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng, trên người nhiều thương tích

Theo đó, người dân địa phương phát hiện vợ chồng ông N.Đ.H. (SN 1962) và bà N.T.T. (SN 1968) tử vong ở khu vực giếng nước của gia đình tại thôn Vĩnh Xuân, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Biển Quỳnh

Theo người dân địa phương, bà T. bị mất ngủ, có dấu hiệu trầm cảm, vừa đi điều trị về. Gia đình ông T. - bà H. có 4 người con nhưng đã có gia đình riêng và đi làm ăn xa nên chỉ có 2 vợ chồng ở với nhau.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp các cơ quan chức năng và Công an huyện Can Lộc có mặt tại hiện trường, tổ chức phong toả, khám nghiệm, hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi vợ chồng ông Nguyễn Đình H. phục vụ công tác điều tra.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.