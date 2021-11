Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trộm xe tải ở Đồng Nai

Chiều 25/11, Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Minh Dương (31 tuổi, ngụ phường Bình Thắng, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Dương là đối tượng nghiện ma túy, đã có hành vi lấy trộm xe tải tại địa phương 5 ngày trước.

Đối tượng Lê Văn Dương bị khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trộm xe tải ở Đồng NaiẢnh công an cung cấp



Theo thông tin điều tra của công an, bước đầu xác định vào khoảng 13 giờ, ngày 20/11, ông Phan Khắc Đ. (ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) đậu xe ô tô tải mang biển số 60C-468.15 trước cửa hàng vật liệu xây dựng V.Q.T. ở khu phố 11, phường Hố Nai thì bị mất trộm. Ông Đ. nhanh chóng trình báo sự việc cho cơ quan công an.

Nhận tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét tìm kiếm đối tượng gây ra vụ án trên.

Xe tải Dương ăn trộm. Ảnh công an cung cấp

Qua trích xuất hệ thống camera ở khu vực này, lực lượng công an đã xác định có đối tượng đến lấy trộm chiếc xe nói trên. Và thông qua những đặc điểm nhận dạng của chiếc xe và đối tượng, các trinh sát đã xuất quân truy tìm thủ phạm.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, hôm qua 24/11, công an đã xác định được đối tượng liên quan vụ việc là Lê Minh Dương nên đã đưa về trụ sở công an để làm việc. Tại cơ quan công an, Dương khai nhận bản thân chính là đối tượng đã thực hiện vụ trộm chiếc xe tải nói trên.

Tại cơ quan công an, Dương khai nhận là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định nên nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Trưa ngày 20/11, Dương từ khu vực tỉnh Bình Dương đến TP.Biên Hòa để tìm người sơ hở lấy trộm tài sản để bán tiêu xài. Khi đến trước cửa hàng vật liệu xây dựng của ông Đ. ở phường Hố Nai, thấy chiếc xe tải để ngoài đường không có người trông coi, trên xe có sẵn chìa khóa nên Dương đã leo lên lái xe đi.

Sau khi lấy trộm, Dương điều khiển xe chạy đến gara xe Định ở khu phố 6, phường Tân Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM tháo thùng xe bán cho hai người với giá 25 triệu đồng.

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.