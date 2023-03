Khởi tố, bắt tạm giam Phó trưởng đồn công an Khu công nghiệp VSIP ở Bắc Ninh Khởi tố, bắt tạm giam Phó trưởng đồn công an Khu công nghiệp VSIP ở Bắc Ninh

Ngày 29/3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã công bố quyết định tước danh hiệu đối với Trung tá Vũ Quang Dương, Phó trưởng đồn Công an Khu công nghiệp VSIP, Công an TP. Từ Sơn. Công an TP. Từ Sơn ra lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Quang Dương để điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

