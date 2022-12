Dùng ảnh nóng tống tiền bạn gái cũ

Cuối chiều 15/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Thanh Tuấn (47 tuổi, quốc tịch Đức, tạm trú tại TP. Biên Hòa, Đồng Nai) để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tuấn là đối tượng dùng ảnh nóng để đe doạ bạn gái cũ nhằm đòi một số tiền lớn.

Đối tượng Lê Thanh Tuấn. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo điều tra ban đầu, trước đó vào chiều 5/12, Lê Thanh Tuấn đang nhận 200 triệu đồng của chị N.T.U. (25 tuổi, trú TP.Biên Hoà) tại một quán cà phê ở KP.7, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Tuấn khai nhận, Tuấn và chị U. có quan hệ tình cảm yêu đương từ năm 2016. Thời gian này Tuấn nhiều lần yêu cầu chị U. chụp ảnh gửi cho Tuấn, sau đó Tuấn lưu lại hình ảnh của người tình trong điện thoại của mình. Đến năm 2019 Tuấn và U. chia tay.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 đến ngày bị bắt, Tuấn liên tục đe doạ, ép buộc chị U. phải đưa số tiền 900 triệu đồng mà Tuấn cho rằng đã đưa cho người tình trước đó, nếu không trả sẽ tung “hình nóng” chị U. lên mạng xã hội. Sau nhiều lần thương lượng, Tuấn giảm số tiền xuống còn 600 triệu đồng, buộc chị U. phải đưa trước cho Tuấn số tiền 200 triệu đồng. Và khi Tuấn đang nhận tiền thì bị bắt.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.