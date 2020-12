Khởi tố bị can lẻn vào nhà giết người đốt xác do mâu thuẫn tình cảm

Bắt kẻ tình nghi giết người đốt xác ở Đồng Tháp Truy tìm kẻ tình nghi giết người đốt xác ở Cao Lãnh

Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can đối với Lê Trường Thành (SN 1972, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) về tội Giết người.

Thành là nghi can gây ra vụ giết người đốt xác ở huyện Cao Lãnh. Sau 10 ngày truy bắt, sáng 24/12, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), bắt giữ Thành đang lẩn trốn tại khu vực Đèo Cả (tỉnh Phú Yên).

Thành bị bắt giữ tại khu vực Đèo Cả (tỉnh Phú Yên).

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 14/12, Thành bị cáo buộc đã đột nhập vào căn nhà 3 tầng ở xã Mỹ Hiệp (huyện Cao Lãnh). Nghi can đã dùng dao rựa chém chết và đốt xác V.H.Q. (SN 1982), sau đó gây thương tích cho nữ chủ nhà và hai người con ruột.

Gây án xong, Thành bỏ trốn qua nhiều tỉnh Tây Nguyên và miền Trung. Theo kết quả điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.