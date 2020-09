Khởi tố cặp vợ chồng mua bán người dưới 16 tuổi

Từ đơn trình báo của người bị hại, cuối tháng 9/2020, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Bắc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người dưới 16 tuổi; quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Hảng Thị Sú (SN 1966) và Sùng Sẻo Chủ (SN 1969, cùng trú tại trú tại bản Mai Đào, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) về hành vi trên.



Sự vất vả của chuỗi ngày lưu lạc nơi đất khách quê người khiến Hàng Thị Đ già hơn nhiều so với tuổi ngoài 20. Những vết rạn chân chim hằn nơi khóe mắt cùng những vết thầm quầng mệt mỏi. Trên hai cẳng tay, dấu vết của những trận đòn thừa sống, thiếu chết như một minh chứng đã tố cáo cuộc sống chẳng khác gì địa ngục trần gian.

Đối tượng Hảng Thị Sú tại cơ quan công an.

Kể lại sự việc xảy ra với cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ, Đ không giấu được sự xót xa và căm hận những kẻ đã lừa bán Đ sang biên giới.

Những ngày này, cô cũng phải đấu tranh với chính mình. Khi lưu lạc nơi đất khách quê người, Đ luôn mong được trở về đoàn tụ bên những người thân trong gia đình. Thế nhưng lúc này, nỗi nhớ con cũng khiến cô bồn chồn, day dứt...

Đ nhớ lại: Qua các mối quan hệ xã hội, bố Đ biết vợ chồng Sú và Chủ. Không những vậy, Chủ còn nhận bố của Đ làm anh em, hai bên thường xuyên qua lại. Trong một lần đến nhà Đ chơi, Chủ và Sú đã đặt vấn đề nhờ bố mẹ Đ và Đ xuống Bảo Yên nhổ sắn thuê cho vợ chồng Chủ, Sú.

Lần đó, cả gia đình Đ đã xuống nhà Chủ nhưng do đồng tiền công trả quá rẻ mạt nên chỉ làm được một tuần, gia đình họ liền bỏ về. Sau thời gian đó, Sú lên nhà của Đ chơi và rủ sang Đ sang Trung Quốc làm thuê. Lúc đó, Đ chỉ là cô bé 13 tuổi, lại nghĩ rằng Sú và Chủ là những người quen biết nên đã tin tưởng vào những lời nói của Sú, đồng ý theo các đối tượng sang Trung Quốc làm thuê...

Cũng từ đây, Đ sống mà không bằng chết. Mới 13 tuổi, cô đã bị ép phải làm vợ; thường xuyên bị đánh đập tàn khốc, bị gia đình nhà chồng đối xử một cách hà khắc. Trong những chuỗi ngày sống mà không chết đó, Đ luôn tìm cơ hội trốn về nước. Cho đến cuối năm 2019, Đ tình cờ gặp được một người Việt Nam và được hướng dẫn tìm đường về nước...

Ngày 8/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Hà tiếp nhận giác của Hàng Thị Đ tố cáo việc bị hai vợ chồng Sùng Seo Chủ và Hàng Thị Sú lừa bán sang Trung Quốc làm vợ. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bắc Hà phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã vào cuộc điều tra.

Quá trình xác minh xác định Chủ đang chấp hành án tại Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an về tội trộm cắp tài sản, mua bán người dưới 16 tuổi do Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai xét xử với tổng hình phạt là 16 năm.

Về phần đối tượng Sú, hai đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành xác minh nhưng không có kết quả do đối tượng không phải là người địa phương. Song với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT và Công an huyện Bắc Hà vẫn thu thập thông tin về đối tượng. Ngày 21/9, khi đối tượng Sú từ Trung Quốc về nước đã bị bắt giữ.

Quá trình đấu tranh, Sú khai nhận: Sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên, Sú sống với Sùng Seo Chủ như vợ chồng và cả hai đã có con riêng với nhau. Sú lười lao động, lại có máu mê cờ bạc nên cuộc sống của cả hai rất khó khăn. Vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Chủ nợ 60 triệu của đồng...

Đói ăn vụng, túng làm liều, vào khoảng 12/2012, Chủ bàn với Sú về việc tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán kiếm lời. Đối tượng chúng nhằm tới là Đ... Sau đó, Sú lên Bắc Hà gặp Đ, vẽ ra viễn cảnh về một cuộc sống giàu sang nơi đất khách quê người. Sau khi Đ thông báo đồng ý đi Trung Quốc thì Chủ dặn Đ ra đường gần nhà để anh ta đón.

Khoảng 20h hôm đó, Chủ và Sú đi xe máy đi Cốc Ly, sau đó cả ba người đi xe máy đến Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Khi ra đến quốc lộ 70 (ngã 3, Thuận Hải - Phong Niên), Chủ bảo Sú đưa Đ đi theo lối mòn qua biên giới Trung Quốc thuộc thôn Nậm Sỏ, Bản Phiệt và để xe máy lại bên Việt Nam. Sau đó, tất cả đi bộ đến nhà một người phụ nữ Trung Quốc đã đặt vấn đề mua Đ. Tất cả đi bộ khoảng 1 tiếng thì đến nhà người phụ nữ này ngủ qua đêm ở đó. Sáng hôm sau, người phụ nữ cùng với Sú đưa Đ đi xe khách vào sâu nội địa Trung Quốc vào một nhà không rõ địa chỉ.

Tại đây có hai người đàn ông Trung Quốc đến xem mặt và nhất trí mua Đ. Sau đó, hai người này đưa Đ đi... Phi vụ mua bán người thành công, Chú được người phụ nữ trả cho 8.000 NDT.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý theo quy định pháp luật.