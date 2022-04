Khởi tố cô gái dựng chuyện mắc bệnh hiểm nghèo để lừa tiền nhiều người

Chiều 7/4, Viện KSND huyện Đắk R'lấp cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Siêu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, năm 2019 Siêu từng được chẩn đoán bị bệnh "u trung thất", sau đó đã được chữa trị và cắt bỏ khối u. Theo chỉ định, 6 tháng Siêu sẽ xuống bệnh viện để tái khám. Kết quả tái khám gần nhất xác định sức khỏe của Siêu đã ổn định, cơ thể không phát sinh khối u khác từ khối u đã được phẫu thuật cắt bỏ.

Nhưng từ tháng 9/2021, Siêu sử dụng tài khoản Facebook đăng bài dựng chuyện căn bệnh trước đó của mình diễn biến xấu, các bác sĩ ở Việt Nam phải đưa Siêu qua Singapore để chữa trị trong tình trạng sức khỏe yếu, tính mạng bị đe dọa, mục đích để kêu gọi sự ủng hộ, quyên góp của bạn bè.

Facebook "An Khang" được Siêu dùng để đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: TT

Siêu sử dụng tài khoản Facebook tên "An Khang", "Trung Quân" và tài khoản Zalo mang tên "Quốc Hùng" nhắn tin trao đổi về bệnh tình của Siêu ở Singapore (các nhân vật này đều do Siêu tự tạo ra, tự nhắn tin). Sau đó, Siêu chụp hình các cuộc trò chuyện do Siêu tự tạo ra như trên, rồi sử dụng tài khoản Facebook "Trung Quân" gửi cho một số bạn bè.

Đặc biệt, Siêu còn sử dụng Facebook, đóng giả nhân vật Quân nhắn tin cho một người bạn V.T.N.T. để đề nghị T. đứng ra kêu gọi mọi người ủng hộ, quyên góp. Tin tưởng nhân vật do Siêu hư cấu, T. đã chuyển cho Siêu 2 triệu đồng và đứng ra đăng tin trên Facebook về bệnh tình của Siêu để kêu gọi sự ủng hộ của mọi người.

Nhiều cá nhân tại nhiều tỉnh, thành khác, bao gồm người quen và người lạ đã ủng hộ và chuyển tiền vào tài khoản của Siêu, tổng số tiền khoảng 50 triệu đồng.

Đến giữa tháng 9/2021, sau khi bị một tài khoản Facebook phát hiện sự việc, Siêu chủ động đăng bài lên Facebook xin lỗi, thừa nhận hành vi gian dối của mình và đề nghị những ai đã chuyển tiền ủng hộ cung cấp số tài khoản để Siêu chuyển trả lại tiền.

Một người từng chuyển tiền cho Siêu sau đó đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Đến nay, cơ quan công an đã xác nhận được 8 người bị Siêu lừa chuyển tiền và còn nhiều cá nhân khác chưa rõ lai lịch.