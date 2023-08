Khởi tố cựu CSGT vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội

Tối 16/8, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, trú huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Đức Trung được xác định là người đã bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên, Hà Nội, xảy ra ngày 14/8.

Người đàn ông này là cựu cán bộ Đội tham mưu Phòng CSGT, Công an Vĩnh Phúc, cấp bậc thượng uý. Nguyễn Đức Trung đã bị Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc tước danh hiệu Công an nhân dân.

Trước đó, tối 14/8, Trung điều khiển ô tô đến khu biệt thự BT7, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Khoảng 19h cùng ngày, Trung đi ô tô nhiều vòng quanh khu biệt thự thì phát hiện cháu P. (7 tuổi) đang đạp xe nên đã khống chế và bắt giữ nạn nhân rồi đưa lên ô tô.

Bé trai 7 tuổi được Công an TP. Hà Nội giải cứu. Ảnh: Công an Hà Nội.

Sau khi bắt cóc cháu P., Trung lái xe bỏ trốn lòng vòng qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang... sau đó về tỉnh Hà Nam. Đồng thời, bị can Trung nhiều lần gọi điện đe dọa, yêu cầu mẹ cháu P. phải đưa 15 tỷ đồng để chuộc con.

Sau gần 10 tiếng, đến khoảng 5 giờ ngày 15/8/2023, các đơn vị trong Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung, giải cứu thành công cháu bé về với gia đình bảo đảm an toàn.

Thời điểm bị bắt, Trung dùng súng bắn đạn cao su chống trả cảnh sát, đã bắn vào đùi phải một cán bộ Đội cảnh sát Hình sự, Công an quận Long Biên (TP.Hà Nội).

Trong sáng cùng ngày, nạn nhân đã được đưa về gia đình an toàn.