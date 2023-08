Vụ bé trai 7 tuổi bị bắt cóc: Phó Giám đốc Công an Hà Nội nói về việc đối tượng ra giá 15 tỷ đồng

Chiều 15/8, Công an TP. Hà Nội đã công bố thư khen của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc (Thứ trưởng Bộ Công an) biểu dương, khén ngợi thành tích của Công an Hà Nội , các đơn vị, cá nhân, trực tiếp điều tra, bắt giữ đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng trao bằng khen cho các đơn vị, cá nhân, có thành tích trong quá trình điều tra, phá án.

Chủ tịch UBND quận Long Biên cũng gửi lời cảm ơn, tặng thưởng các cá nhân, đơn vị thuộc Ban chuyên án của Công an TP. Hà Nội đã kịp thời điều tra, bắt giữ đối tượng, giải cứu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu bé.