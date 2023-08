Phó giám đốc Công an Hà Nội xác nhận nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi là công an Phó giám đốc Công an Hà Nội xác nhận nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi từng là công an

Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên, Hà Nội, được xác định từng là cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Người này đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân.