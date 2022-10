TP.HCM: Khởi tố cựu đại úy công an liên quan “làm nhanh” căn cước công dân

Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đã khởi tố bị can với cựu đại úy Lê Ngọc Minh (cán bộ từng công tác ở Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Gò Vấp) về tội nhận hối lộ, nhận "làm nhanh" căn cước công dân.