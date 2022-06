Khởi tố đối tượng nhận làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Ngày 27/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Di Linh bắt giữ và khởi tố bị can đối với Trần Văn Hà về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" để điều tra theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Trần Văn Hà làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: CA

Trước đó, từ cuối năm 2021 đến năm 2022, qua công tác nắm tình hình, Phòng PA05 (Công an tỉnh Lâm Đồng) phát hiện tài khoản Facebook cá nhân tên "Boyhà Jery" và tài khoản Zalo tên "Trầnha" (có thông tin thể hiện sinh sống tại TP.Bảo Lộc) thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội các thông tin về việc quảng cáo buôn bán đất và có dịch vụ nhận làm sổ đỏ tại tỉnh Lâm Đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định được chủ các tài khoản nói trên là Trần Văn Hà. Đối tượng Hà đã từng có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra của cơ quan công an, khi có "con mồi" liên hệ các tài khoản trên, Hà nhận thông tin về thửa đất cần làm sổ, thoả thuận giá cả thì đối tượng yêu cầu phải đặt cọc trước một khoản tiền và hẹn ngày cung cấp sổ.

Trần Văn Hà liên lạc với khách có nhu cầu làm sổ đỏ bằng tài khoản Facebook cá nhân tên "Boyhà Jery" và tài khoản Zalo tên "Trầnha". Ảnh: CA

Tuy nhiên, sổ mà Hà đã giao cho người có nhu cầu làm sổ lại là sổ giả, không có giá trị pháp lý. Khi các nạn nhân liên lạc lại với đối tượng thì bị chặn không thể liên lạc được, đến tháng 2/2022 đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định Hà đang lẩn trốn tại một căn nhà bên rừng cao su tại xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Cũng liên quan đến vụ việc trên thì Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) đã tiếp nhận nội dung trình báo của người bị hại. Chính vì vậy, khi có địa điểm lẩn trốn của đối tượng Hà, Phòng PA05 đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Di Linh và Công an xã La Ngà, huyện Định Quán bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Văn Hà tại nơi lẩn trốn.

Trần Văn Hà từng có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Hiện, qua điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, có ít nhất 4 nạn nhân đã bị Trần Văn Hà lừa đảo với thủ đoạn làm giả sổ đất, tổng số tiền thiệt hại khoảng 340 triệu đồng.

Vì vậy, Phòng PA05 thông báo những ai là bị hại của Trần Văn Hà, đề nghị đến ngay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Di Linh để trình báo và được xem xét, giải quyết.