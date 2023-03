Khởi tố Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe ở Hòa Bình

Khởi tố Giám đốc và 2 thuộc cấp Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe ở Hòa Bình

Ngày 21/3, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hòa Bình cho biết, đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Viết Tuấn, Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ; Đỗ Hồng Quân, Tổ trưởng Tổ giáo viên dạy lý thuyết; Nguyên Ngọc Khuyên, Tổ trưởng Tổ giáo viên thực hành thuộc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình. Ảnh: Phòng 1, VKSND tỉnh Hòa Bình

Cùng với đó, cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình cũng thi hành lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở của các bị can trên.

Trường Cao đẳng nghề Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được thành lập theo quyết định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Ngày 18/10/2017, trường quyết định thành lập Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Ngày 16/1/2020, Trung tâm được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình cấp Giấy phép đào tạo lái xe số 130/GP-SGTVT cho phép đào tạo các hạng B, C với lưu lượng dưới 1.000 học viên (trường phải đảm bảo lượng học viên thực hành đối với mỗi hạng giấy phép lái xe không được vượt quá khả năng đáp ứng số xe tập lái và giáo viên dạy lái xe theo quy định).

Cơ quan cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Hòa Bình và VKSND tỉnh Hòa Bình thi hành lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với các bị can. Ảnh: Phòng 1, VKSND tỉnh Hòa Bình

Do số giáo viên của cơ sở đào tạo không đáp ứng được yêu cầu giảng dạy cho tối đa lưu lượng học viên được phép đào tạo nên Giám đốc Trung tâm đã giao Phòng Đào tạo thông báo tuyển người có đủ điều kiện để tập huấn và ký hợp đồng làm giáo viên của Trung tâm với mục đích để đủ giáo viên có thể giảng dạy tương ứng với lưu lượng học viên được nêu trong Giấy phép đào tạo lái xe. Nhưng trên thực tế, hầu hết số giáo viên sau khi ký hợp đồng đều không trực tiếp giảng dạy tại Trung tâm mà chỉ đứng tên trên hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch.

Để hợp thức hóa hồ sơ đào tạo cho phù hợp với số giáo viên không giảng dạy trên thực tế, lãnh đạo Trung tâm đã chỉ đạo Tổ giáo viên lý thuyết, Tổ giáo viên thực hành và nhân viên Phòng Đào tạo giả mạo chữ ký, chữ viết để ghi khống nội dung vào một số tài liệu nhằm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và tránh bị kiểm tra phát hiện.

Trước đó, ngày 18/3/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Viết Tuấn, Giám đốc; Đỗ Hồng Quân, Tổ trưởng Tổ giáo viên dạy lý thuyết; Nguyên Ngọc Khuyên, Tổ trưởng Tổ giáo viên thực hành thuộc Cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự, đồng thời thi hành lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở của các bị can; các quyết đã được Viện KSND tỉnh Hòa Bình phê chuẩn.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.