Khởi tố kẻ dùng dao chém tổ công tác, gây thương tích nặng cho Phó trưởng công an xã

Ngày 7/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 1 đối tượng về tội cố ý gây thương tích.