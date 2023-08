Khởi tố người đàn ông nhậu say rồi đến trụ sở công an phường đập phá Khởi tố người đàn ông nhậu say rồi đến trụ sở công an phường đập phá

Người đàn ông 48 tuổi ở Bạc Liêu chạy xe máy đến trụ sở công an phường la ó rồi đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản sau cuộc nhậu.