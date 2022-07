Khởi tố nguyên Bí thư - Chủ tịch xã ở Quảng Bình vì thuê người chặt phá rừng của dân

Ngày 1/7, thông tin từ Công an huyện Minh Hoá (tỉnh Quảng Bình) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Đinh Minh Phận - nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hóa Phúc, về tội Hủy hoại tài sản được quy định tại Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Ông Đinh Minh Phận - nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hoá Phúc (huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) bị khởi tố vì đã thuê người chặt phá rừng của dân. Ảnh: CTV

Theo hồ sơ vụ án, ông Cao Chí Thành (trú tại xã Hóa Phúc) tố cáo việc vào tháng 12/2021, ông Đinh Minh Phận đã thuê 5 người ở xã Hoá Sơn (huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) đến tại vườn rừng của gia đình ông Thành ở thôn Sy, xã Hóa Phúc (huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) để cưa, chặt phá cây dó trầm, cây mây...

5 người trực tiếp chặt phá cây, gồm: N.T.H. (SN 1976), N.T.T. (SN 1989), N.Q.C. (SN 1992), T.Đ.S. (SN 1980), N.Đ.D. (SN 1997) cùng trú tại xã Hoá Sơn (huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình).

Diện tích chặt phá khoảng 3.500m2, làm thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của gia đình ông Cao Chí Thành.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.