Liên quan đến vụ việc một đối tượng đi xe máy dùng tay sờ vòng 1 nhiều cô gái đẹp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, thông tin Dân Việt nắm được, hiện Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Minh Cương (SN 1990, quê ở xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định - tạm trú phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Vũ Minh Cương. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, đối tượng Cương khai, ngày 3/6, 1 mình điều khiển xe máy mang BKS 30P4 - 7813 di chuyển từ Hà Nội vào TP.Đà Nẵng để chơi, trên đường đã thực hiện khoảng hơn 10 vụ sàm sỡ ở TP.Đồng Hới, Bố Trạch, Quảng Trạch...

Thủ đoạn của đối tượng là đi xe máy trên đường, thấy những cô gái trẻ đẹp đi xe máy, xe máy điện, xe đạp điện sẽ đuổi theo trêu chọc, ép xe và dùng tay bóp, sàm sỡ vào vòng 1.

Đối tượng Cương bị Công an TP.Đồng Hới bắt giữ khi trên đường từ Đà Nẵng về Hà Nội. Ảnh: CA

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip khoảng 10 giây ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm chạy trên đường liên tục ép xe một cô gái trẻ rồi thực hiện hành động sàm sỡ, quấy rối.

Sự việc được cho là xảy ra vào tối 3/6, trên đường Hữu Nghị, đoạn qua khu vực ngã ba Bắc Lý, TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình).

Chiếc xe máy mà đối tượng Cương điều khiển, thực hiện hành vi sàm sỡ. Ảnh: CA

Nhận thông tin, Công an TP.Đồng Hới vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng bắt được Vũ Minh Cương - là lao động tự do, thủ phạm gây ra vụ dâm ô nói trên.

Hiện, lực lượng chức năng đang làm việc với các nạn nhân để thu thập lời khai và bằng chứng, điều tra vụ việc.