Tuần tra, kiểm soát 24/24h

6 giờ sáng, tổ chuyên đề đặc biệt gồm 3 người do Trung tá Đặng Văn Đàn làm tổ trưởng xuất phát từ trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Bình di chuyển theo đường Quốc lộ 1A hướng ra phía Bắc Quảng Bình.

Clip: Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình giám sát việc cắt bỏ phần cơi nới trên xe tải.

Trên đường di chuyển tuần tra, kiểm soát, lực lượng phát hiện xe tải mang BKS: 73C – 13017 đang đỗ trong nhà, trên xe không tải nhưng có dấu hiệu cơi nới thành thùng. Ngay lập tức, tổ chuyên đề kiểm tra xác định xe cơi nới thành thùng nên đã vận động tài xế tự tháo dỡ.

Rất nhanh sau đó, tài xế Trần Mạnh Hùng – người điều khiển phương tiện nói trên tự giác chấp hành và đưa xe vào gara để tiến hành cắt bỏ phần cơi nới, dưới sự giám sát của lực lượng CSGT.

Trung tá Đặng Văn Đàn giám sát việc cắt bỏ phần cơi nới ở xe tải mang BKS: 73C – 13017. Ảnh: Trần Anh

Trò chuyện với PV Dân Việt, tài xế Trần Mạnh Hùng, nói: "Do giá xăng dầu tăng cao, tiền cước mỗi chuyến thấp nên chúng tôi liều cơi nới thành thùng để chở thêm khối đất, thêm thu nhập. Khi lắng nghe tuyên truyền từ lực lượng Cảnh sát giao thông, tôi nhận thức hành vi như vậy là sai, tôi tự giác chấp hành, gọt bỏ phần cơi nới".

Phần thành thùng xe tải cơi nới bị cắt bỏ. Ảnh: Trần Anh

Ghi nhận của PV Dân Việt, trên tuyến đường Quốc lộ 1A từ Thị xã Ba Đồn ra huyện Quảng Trạch, khi Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình lập tổ chuyên đề đặc biệt để xử lý vi phạm trên lĩnh vực giao thông thì lượng xe tải lưu thông bỗng dưng rất vắng. Nhiều tài xế xe tải thoáng thấy tổ công tác đã tấp vào các tuyến đường nhánh hoặc cây xăng bên đường để trốn tránh sự kiểm tra.

Trung tá Đặng Văn Đàn, cho biết: "Quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo phương tiện, tổ công tác gặp không ít khó khăn. Các tài xế đã liên lạc thông báo cho nhau nhằm trốn tránh khu vực tổ công tác làm nhiệm vụ. Nhiều điểm nóng về lượng xe quá khổ, quá tải luôn có người từ phía các nhà xe theo dõi lực lượng để báo tin cho người điều khiển phương tiện vi phạm.

Nhiều xe tải lưu thông khi cách vị trí tổ công tác từ 150 - 200m đã tấp xe vào các đường "xương cá" rồi tài xế xuống xe, khóa cửa lại bỏ đi nơi khác để tránh kiểm tra. Có trường vi phạm còn không chấp hành, kéo dài thời gian xử lý".

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình tuần tra, kiểm soát 24/24, đổi ca ngay tại chỗ, tránh việc phương tiện vi phạm lợi dụng lúc lực lượng CSGT đổi ca để hoạt động. Ảnh: Trần Anh

Đến 12 giờ trưa cùng ngày, khi nắng nóng lên tới gần 40 độ C, tổ chuyên đề đặc biệt do Trung tá Đặng Văn Đàn bàn giao ca cho một tổ khác ngay tại chỗ. Đặc biệt, giao ca tại những điểm nóng về xe quá khổ, quá tải, tránh việc phương tiện vi phạm lợi dụng lúc lực lượng CSGT đổi ca để hoạt động.

Kiên quyết, không du di cho vi phạm

Trao đổi với PV Dân Việt, trung tá Lê Thành Phương - Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, cho hay: "Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Bình về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình lập 5 Tổ chuyên đề đặc biệt để tập trung xử lý vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy, đặc biệt tập trung chuyên đề nồng độ cồn, ma túy; quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo, cơi nới thành thùng xe; vi phạm tốc độ".

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình kiên quyết xử lý xe cơi nới thành thùng và không có vùng cấm. Ảnh: Trần Anh

"Quá trình tuần tra kiểm soát, khi phát hiện xe tải cơi nới, quá tải trọng, chúng tôi kiên quyết xử lý và không có vùng cấm. Tuy nhiên có thực tế là do lực lượng còn mỏng, thiếu thiết bị kiểm tra, tuyến đường bộ dài nên một số chủ phương tiện, lái xe lợi dụng các cung đường, thời gian thay ca không có lực lượng CSGT để hoạt động", trung tá Lê Thành Phương cho biết.

Theo trung tá Lê Thành Phương, trong tuần đầu ra quân, lực lượng CSGT Quảng Bình phát hiện, lập biên bản hơn 400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó có 27 trường hợp chở hàng quá tải, quá khổ; 14 trường hợp thay đổi kích thước thùng xe; 2 trường hợp không có phù hiệu vận tải và hơn 300 trường hợp vi phạm khác.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã xử lý hàng loạt xe tải cơi nới thành thùng. Ảnh: CA

Thượng tá Trần Đức Dương - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết, "Thời gian qua, một số chủ phương tiện vẫn tranh thủ, lén lút dùng xe cơi nới để chở vật liệu xây dựng gây phản cảm, lực lượng CSGT yêu cầu các chủ phương tiện, lái xe tự giác chấp hành. Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông không để vấn đề xe cơi nới thành thùng tái diễn".

Theo báo cáo của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, trong 6 tháng đầu năm 2022 đã phát hiện và lập biên bản 816 trường hợp, trong đó: 185 trường hợp chở hàng quá tải, quá khổ; 142 trường hợp thay đổi kích thước thùng xe; 182 trường hợp lốp không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; 188 trường hợp không có bạt che phủ hoặc có nhưng vẫn để rơi vãi; 71 trường hợp không thắt dây an toàn; 31 trường hợp chở quá người trên buồng lái, 17 trường hợp không có đèn tín hiệu, đèn báo hãm và các lỗi vi phạm khác, dự kiến phạt tiền trên 3,2 tỷ đồng.