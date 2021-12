Khởi tố nhóm "cò lúa" lừa đảo chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng

Ngày 14/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đã khởi tố 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Út (tức Quắn, SN 1981, cư ngụ phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang); Lê Tuấn Dủ (SN 1989, cư ngụ xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang); Nguyễn Minh Triều (tức Tuấn, SN 1984; cư ngụ xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng: Dủ, Út, Triều. Ảnh: CACC

Theo thông tin, từ đầu năm 2021, tại nhiều địa phương trong tỉnh Hậu Giang xuất hiện các nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức "cò lúa". Các đối tượng này rất tinh vi, có phân công vai trò, vị trí từng thành viên trong nhóm, hoạt động hết sức chặt chẽ, đã gây thiệt hại nhiều tỷ đồng của nông dân, thương lái mua lúa.

Để bảo vệ quyền lợi của bà con nông dân, giữ vững an ninh trật tự địa bàn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ công, phối hợp công an các đơn vị, địa phương xác lập chuyên án tập trung đấu tranh, xử lý.

Kết quả thu thập tài liệu xác định có các nhóm "cò lúa" do những đối tượng từng có tiền án, tiền sự cầm đầu thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nông dân cũng như thương lái, doanh nghiệp.

Các đối tượng lợi dụng quen biết để tạo lòng tin với những thương lái từ nơi khác đến Hậu Giang để thu mua lúa. Các đối tượng khẳng định, nhóm đang có số lượng lúa lớn đã mua bao tiêu từ nông dân, đang cần bán, giá cả phải chăng.

Trước thành tích của Ban chuyên án, ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - đã động viên, trao thưởng 30 triệu đồng cho Ban chuyên án. Ảnh: CACC

Để tạo niềm tin cho thương lái, các đối tượng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như danh sách cung cấp lúa giống cho người dân gieo, sạ lúa... Sau đó, dẫn thương lái đi xem các diện tích lúa trên nhiều cánh đồng khác nhau, hứa dẫn đến gặp trực tiếp chủ đất để nói chuyện mua bán lúa, đồng thới hứa đưa cho người mua lúa xem hợp đồng bán lúa của các hộ dân...

Các thương lái tin tưởng việc mua bán lúa là có thật và đồng ý làm hợp đồng với giá thỏa thuận theo từng giống lúa và đặt cọc tiền cho các đối tượng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng không giao lúa như đã thỏa thuận, tìm cách né trách, bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản...

Theo cơ quan điều tra, đến nay, nhóm Út, Dủ, Triều và các đối tượng có liên quan đã chiếm đoạt của các thương lái, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn các tỉnh: Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và TP.Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng…

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai nhận thêm nhiều đối tượng khác có liên quan.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây "cò lúa" có hành vi lừa đảo trên địa bàn Hậu Giang và các tỉnh, thành trong khu vực. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ các quy định của pháp luật, các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng…