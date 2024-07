Khởi tố nữ bị can đầu độc người thân bằng chất độc xyanua

Ngày 5/7, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích (sinh năm 1986, không có việc làm ổn định, trú tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) liên quan đến vụ giết người bằng chất độc xyanua tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) - theo Nhân Dân.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan công an. Ảnh: HAC. Nguồn: Lao Động

Thông tin vụ việc từ congan.com.vn: Theo điều tra, tháng 6/2024, anh N.H.B.T (18 tuổi, cháu kêu Thanh bằng cô) bất ngờ bị hôn mê nên được đưa lên điều trị tại một bệnh viện ở TP.HCM.

Qua chẩn đoán, bệnh viện nghi vấn bệnh nhân này bị nhiễm độc xyanua (một chất kịch độc) nên thông báo gia đình và yêu cầu trình báo công an.

Công an huyện Nhơn Trạch đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra, tiến hành mời Nguyễn Thị Hồng Bích lên làm việc và người phụ nữ này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.



Căn nhà nơi xảy ra vụ việc tại xã Vĩnh Thanh huyện Nhơn Trạch. Ảnh: HAC. Nguồn: Lao Động

Công an xác định, do mâu thuẫn sinh hoạt với các thành viên trong gia đình nên Bích đã mua xyanua đầu độc cháu ruột là anh T.

Đáng nói trong vòng 8 tháng qua, nhà Bích liên tiếp có 5 người chết bất thường (có chồng và con của Bích). Các nạn nhân trước khi chết đều bị nôn ói, chóng mặt, nhức đầu.

Theo đó, khoảng tháng 10/2023 đến nay lần lượt ông N.V.H (chủ nhà), 1 người con rể, 1 cháu nội và 2 người cháu ngoại lần lượt qua đời.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị người dân có thông tin liên quan hành vi, dấu hiệu phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích cung cấp qua điều tra viên Trần Văn Nghi - số điện thoại: 0903624479.