Khởi tố "nữ quái" lừa bán 3 người ra nước ngoài

Ngày 20/7, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thị Hiền (sinh năm 1990, trú tại Tổ dân phố Hòn Lau, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội mua bán người.



Đối tượng Đặng Thị Hiền. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Theo kết quả điều tra, từ tháng 5/2023 đến tháng 7/2023, Đặng Thị Hiền đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình mang tên "Thảo Hiền tq" đăng tải nội dung tuyển người đi xuất khẩu lao động với mức lương từ 17 đến 25 triệu đồng để lừa những nạn nhân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.

Với thủ đoạn trên, đối tượng đã lừa bán 3 nạn nhân gồm: Anh Đ.V.D (sinh năm 1996), chị B.T.T (sinh năm 1997) và B.V.Đ, (sinh năm 1986, cùng trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) sang Campuchia để làm việc tại các tụ điểm đánh bạc trên mạng Internet và chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.