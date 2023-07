TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nữ diễn viên đóng "Táo quân" bị cướp; tin mới phiên xử vụ chuyến bay giải cứu

Bắt nghi phạm cướp giật dây chuyền của diễn viên đóng "Táo Giáo dục"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/7, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ được nghi phạm cướp giật dây chuyền của NSND Minh Hằng.



NSND Minh Hằng.

Vị này cho biết, ngày 18/7, NSND Nguyễn Minh Hằng (diễn viên đóng chương trình "Táo Quân") đến trụ sở Phòng CSHS Công an Hà Nội trình báo về việc bị cướp giật tài sản ở phố La Thành, quận Đống Đa.



NSND Hằng cho biết, sáng cùng ngày bà đi bộ trên phố La Thành, bất ngờ bị một đối tượng điều khiển xe máy áp sát, giật chiếc dây chuyền.

Sau khi sự việc xảy ra một ngày, lực lượng chức năng Phòng CSHS Công an Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm gây án và di lý đối tượng về trụ sở cơ quan điều tra.

NSND Minh Hằng bày tỏ vui mừng khi lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm gây án nhanh chóng. Bà đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSHS Công an TP.Hà Nội.

Xét xử vụ chuyến bay giải cứu: Nữ giám đốc "ức" khi bị từ chối cấp phép chuyến bay vì "sếp không biết doanh nghiệp em là ai"

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 20/7, tự bào chữa trước tòa trong vụ chuyến bay giải cứu, bị cáo Trần Thị Mai Xa - Giám đốc Công ty MasterLife đã trình bày những ấm ức mà mình phải trải qua trong quá trình xin cấp phép chuyến bay.



Cơ quan truy tố cáo buộc, Trần Thị Mai Xa từ tháng 6/2021 đến tháng 1/2022 đã đưa hối lộ 20 lần, số tiền hơn 8,1 tỷ đồng.

Bị Cáo Mai Xa tự bào chữa trước HĐXX.

Theo nữ bị cáo này, giai đoạn đầu tiên xin cấp phép chuyến bay vào tháng 6/2021, chuyến bay đầu tiên đó là lần đầu bị cáo này có hành vi vi phạm, và theo bị cáo Mai Xa, vi phạm đó xuất phát từ nguyên nhân rất cụ thể.

Đó là có văn bản từ chối của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an. Bị cáo Mai Xa cho biết, trong 2 chuyến bay đầu tiên Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) gửi công văn đồng ý với các bộ, trong đó có 4 bộ thì 3 bộ đã đồng ý, còn 1 bộ chưa đồng ý.

"Bị cáo rất sốt ruột, tháng 4 đã không được chuyến bay rồi, đã bị mất tiền, đã phải bán nhà để mua chuyến bay khác, nhưng thời điểm cách 2 ngày trước khi bay mà lại diễn ra điều đó thì bị cáo rất lo lắng. Bị cáo gọi điện cho Phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự thì nhận được trả lời có một chút vướng mắc bên Bộ Công an, em sang đó xem như thế nào. Bị cáo thực sự run, rất run, bị cáo như chim sợ cành cong, nếu không được thì bị cáo không còn nhà để bán nữa" – Mai Xa trình bày trước tòa.

Bị cáo Mai Xa nói rất giận Cục Lãnh sự khi đây là cơ quan chủ trì sao để bị cáo này rơi vào hoàn cảnh đó. Trong ảnh là cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan.

Trước diễn biến này, Mai Xa khai đã lên Cục Quản lý xuất nhập cảnh, gặp cán bộ của Cục này nhận được trả lời công ty bị cáo bị từ chối vì lý do "sếp không biết doanh nghiệp em là ai cả".

"Một lý do như vậy, thực sự trong lòng bị cáo rất ấm ức. Bị cáo cảm thấy mình đang làm những điều rất tốt, làm theo chủ trương nhân đạo của Nhà nước mà tại sao mình lại bị từ chối bởi vì lý do "sếp không biết doanh nghiệp em là ai cả nên sếp đã từ chối văn bản của bên em…". Lúc đó bản thân bị cáo không biết có văn bản bị từ chối, sau này làm việc với cơ quan an ninh điều tra thì được cung cấp văn bản đã bị từ chối. Bị cáo đã làm việc với Vũ Sỹ Cường (nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an – PV), anh này nói để giải quyết nhanh em nên làm theo cơ chế cảm ơn đi, nếu không kịp thì sẽ khó lắm" – bị cáo Trần Thị Mai Xa nói.

Đứng trước sự lựa chọn không có sự thay đổi, nữ bị cáo nói lúc doanh nghiệp của mình đang phụ thuộc vào chính quyền, các cơ quan, ban ngành để xin được một giấy cấp phép nên Mai Xa đã phải đi xoay tiền để làm theo "cơ chế cảm ơn".

"Bị cáo rất ấm ức, bị cáo nghĩ rằng đáng lẽ việc cấp phép chuyến bay đó phải là trách nhiệm của các của các bộ ngành được giao nhiệm vụ. Đáng lẽ ra Cục Lãnh sự phải giải quyết chứ không phải bị cáo đi lên đó để giải quyết vướng mắc... Đó là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt sai phạm của bị cáo, là hành vi đưa tiền cho các cán bộ. Bị cáo không cảm nhận được điều đó, bị cáo không có ý thức về điều đấy nhưng lần đầu tiên đã bị ép phải đưa rồi thì lần sau cứ thế phải đưa, như một thông lệ" – bị cáo Mai Xa nói.

Nữ bị cáo này mong muốn nhận được sự đồng cảm của HĐXX với khối doanh nghiệp, với bản thân bị cáo, đồng thời mong HĐXX cân nhắc cho bị cáo một bản án khoan hồng.

Người đàn ông tạt xăng thiêu sống người tình lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/7, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Quốc Khanh (44 tuổi, ngụ TP.Bạc Liêu) 20 năm tù về tội "Giết người"; đồng thời buộc người này có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 290 triệu đồng.

Khanh tại phiên tòa. Ảnh: An An

Theo cáo trạng, nhiều năm trước, Khanh quen biết, rồi nảy sinh tình cảm yêu đương với cô gái kém hơn mình 14 tuổi làm nhân viên massage trên địa bàn TP.Bạc Liêu.

Hơn 5 năm quen nhau, cô gái bất ngờ nhắn tin đòi chia tay với Khanh do 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, dù Khanh cố níu kéo nhưng bất thành.

Thấy người yêu không muốn quay lại, chiều ngày 31/12/2022, Khanh mang theo xăng đến cơ sở massage nơi người yêu làm việc để nói chuyện. Tại đây, gã ta yêu cầu cô gái phải trả lại 30 triệu đồng nếu chia tay.

Do không có tiền trả ngay nên cô gái yêu cầu được trả dần, nhưng Khanh không đồng ý. Hai bên sau đó xảy ra cự cãi, bất ngờ Khanh lấy xăng ra tạt vào người tình rồi bật lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.

Thêm biển số xe “ngũ quý” 777.77 được bấm tại Cà Mau

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 20/7, Công an TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau xác nhận một người dân trên địa bàn vừa bấm được biển số "ngũ quý" 777.77.

Anh X. vui mừng khi may mắn bấm được biển số xe "ngũ quý". Ảnh: An An

Theo đó, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Q.C.X. (ngụ TP.Cà Mau) đến trụ sở Công an TP.Cà Mau thực hiện đăng ký, bấm biển số cho chiếc xe gắn máy hiệu Excitrer. Tại đây, anh X. đã may mắn được biển số 69B1 – 777.77 trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Anh X. cho biết, đây là chiếc xe được mua lại của một người khác, sau khi làm thủ tục sang tên, anh may mắn đã bấm được biển số trên.

Tám ngày trước (ngày 12/7), nam tiếp thị quê ở xã Tân Bằng, huyện Thới Bình đã bấm được biển số "ngũ quý" 666.66 cho chiếc Wave Alpha mới mua. Sau đó, người này đã bán lại với giá 235 triệu đồng.

Bắt giữ “tú ông” môi giới cho nhiều cặp nam nữ “mây mưa” tại nhà nghỉ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Văn Sơn (SN 1972, trú tại tổ 16A, khu vực 5, phường Trường An, TP.Huế) về hành vi môi giới mại dâm.



Công an TP.Huế lấy lời khai đối tượng Đặng Văn Sơn về hành vi môi giới mại dâm. Ảnh: C.Q.

Trước đó, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Huế phối hợp với công an các phường kiểm tra hành chính đột xuất các nhà nghỉ Đỗ Quân (153 Ngự Bình, TP.Huế), Cát Phượng (180 Ngự Bình, TP.Huế) và Như Ý (47 đường Trần Nhân Tông, TP.Huế). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Công an lấy lời khai các đối tượng mua bán dâm tại nhà nghỉ do Đặng Văn Sơn môi giới. Ảnh: C.Q.

Quá trình điều tra, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Huế làm rõ Đặng Văn Sơn là người đứng ra môi giới mua bán dâm cho các đôi nam nữ. Sơn đã lợi dụng hoạt động kinh doanh cà phê của mình để đứng ra môi giới hoạt động mua bán dâm nhằm hưởng tiền hoa hồng.

Ngoài khởi tố, bắt tạm giam Đặng Văn Sơn, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng mua bán dâm theo quy định của pháp luật.