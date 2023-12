Khởi tố "nữ quái" mua bán người qua Dubai Khởi tố "nữ quái" mua bán người qua Dubai

Ngày 20/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Thị Ngọc Lê (32 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Mua bán người".