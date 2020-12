Khởi tố Phó Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận

Cùng với ông Hải, 3 thành viên khác trong Công ty Tân Thuận cũng bị Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, gồm: Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (kế toán trưởng), ông Nguyễn Hoàng Việt và ông Nguyễn Xuân Tùng (cùng là kiểm soát viên của Công ty Tân Thuận) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Công ty Tân Thuận.

Trước đó, ngày 6/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Công Thiện (nguyên Tổng Giám đốc) và ông Nguyễn Văn Minh (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tân Thuận) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, ngày 23/12/2019, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can. Đến 26/12/2019, Cơ quan An ninh điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Công Thiện và Nguyễn Văn Minh.

Theo điều tra ban đầu, 2 bị can này bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến sai phạm nghiêm trọng trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng, hoán đổi phần vốn góp, chuyển nhượng một phần khu đất tại dự án Khu dân cư Phước Kiển (tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Theo cơ quan điều tra, Công ty Tân Thuận (công ty này 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy TP.HCM) có hành vi bán tài sản có giá trị lớn, nhưng việc sang nhượng này không đúng thẩm quyền. Ông Thiện là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp trong việc chỉ đạo điều hành.

Khu đất Công ty Tân Thuận bán cho Công ty Quốc Cường Gia Lai

Không những thế việc khởi tố bắt giam 2 bị can này còn liên quan đến sai phạm trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng, hoán đổi phần vốn góp, chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư ven sông, phường Tân Phong, quận 7 do Công ty Tân Thuận làm chủ đầu tư. Sai phạm nêu trên đã gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước.



Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiến hành điều tra mở rộng, làm rõ sai phạm những người liên quan trong vụ án này để xử lý đúng pháp luật.