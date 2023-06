Khởi tố tài xế ô tô tải đâm vào xe CSGT trên đường rồi bỏ trốn

Ngày 31/5, thông tin từ Công an TX Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố đối tượng Lô Văn Tuấn (SN 1998, trú tại xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Đối tượng Lô Văn Tuấn tại CQĐT. Ảnh: CANA

Trước đó, lúc 9h45 ngày 21/5, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến QL48D (thuộc địa phận xã Quỳnh Lộc), tổ công tác CSGT TX Hoàng Mai đã ra hiệu lệnh kiểm tra ô tô tải BKS 37H-028.43 do Lô Văn Tuấn điều khiển lưu thông theo hướng QL1A - Nghi Sơn (Thanh Hóa). Thay vì chấp hành theo yêu cầu, Tuấn tiếp tục di chuyển, buộc tổ công tác phải dùng xe tuần tra đuổi theo.

Khi đến Km7+650 QL 48D, Tuấn cố tình điều khiển xe đâm thẳng vào phía sau xe của tổ công tác sau đó tiếp tục điều khiển xe chạy lùi 700m rồi quay đầu bỏ chạy rẽ vào Tỉnh lộ 538B. Sau đó, Tuấn đánh xe vào sân bãi của một công ty đóng trên địa bàn xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai, rồi đóng cửa xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TX Hoàng Mai tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng. Đến 14h cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Lô Văn Tuấn về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo đúng quy định pháp luật.