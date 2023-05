Tạm giữ nữ bảo mẫu nghi bạo hành cháu bé gái 1 tháng tuổi gây phẫn nộ

Tối ngày 31/5, theo nguồn tin của PV Dân Việt, Cơ quan Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nghi vấn nữ bảo mẫu có hành vi bạo hành bé gái 1 tháng tuổi ở căn hộ tầng 23, chung cư HH2C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt gây xôn xao dư luận.



Chung cư HH2C Linh Đàm nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Gia Khiêm

Theo xác minh ban đầu, chiều 31/5, anh Nguyễn Văn B. (31 tuổi, quê huyện Mỹ Đức, Hà Nội) ở căn hộ tầng 23 chung cư HH2C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã đi cùng chị Vũ Khánh C. (21 tuổi, quê huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) đến Công an phường Hoàng Liệt.

Nữ bảo mẫu C. - người nghi bạo hành bé gái 1 tháng tuổi gây xôn xao dư luận. Ảnh: Tiến Dũng

Tại cơ quan công an, anh B. cho biết thuê chị C. làm giúp việc chăm sóc con gái mới sinh được 1 tháng nay. Vào ngày 31/5 anh B. xem camera tại phòng ngủ của con thì phát hiện khoảng hơn 2 giờ cùng ngày ngày chị C. có hành vi bạo hành con đẻ mình nên yêu cầu chị C. đến Công an phường Hoàng Liệt làm việc.

Qua làm việc anh B. trình bày sự việc xảy ra con đẻ anh sức khoẻ ổn định, không có thương tích gì, không trình báo cơ quan công an, không yêu cầu xử lý đối với C., chỉ mục đích răn đe để C. không tái phạm và nhận thức việc làm trên là sai.

Hình ảnh cháu bé sơ sinh nghi bị bạo hành. Ảnh cắt từ clip.

Sau sự việc Công an phường Hoàng Liệt đã lập biên bản, báo cáo Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai phối hợp xác minh theo quy định. Hiện đang tạm giữ chị C. để điều tra xác minh. Hiện bé gái đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hà Nội: Phẫn nộ hình ảnh bé sơ sinh nghi bị bảo mẫu hành hạ. Video: Tiến Dũng.

Trước đó, cùng ngày trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ đang có hành vi nghi bạo hành cháu bé mới sinh gây xôn xao dư luận.

Trong đoạn clip được ghi lại lúc rạng sáng ngày 31/5. Cụ thể, vào thời điểm này người phụ nữ bế một cháu bé mới sinh liên tục có hành vi lắc lư mạnh khiến cháu bé khóc thét lên. Người này sau đó tiếp tục bế xốc, ôm lắc lư mạnh khiến cháu bé khóc thét rồi đặt mạnh xuống giường. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ.