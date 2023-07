Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tội lừa đảo hơn 100 tỷ đồng của một công ty bao bì ở quận Bình Tân. Ảnh: CACC

Sáng 12/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, thời gian qua đơn vị đã tiếp nhận tố cáo của Công ty Cổ phần bao bì T.P (quận Bình Tân, TP.HCM) về việc bị chiếm đoạt tài sản trị giá trên 100 tỷ đồng.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, 4 đối tượng được xác định: Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1990, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân) - trưởng nhóm kinh doanh, đối tượng cầm đầu đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh Hồ Lê Kha (sinh năm 1996 ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân) và Huỳnh Lan Nhi (sinh năm 1994 ngụ phường 13, quận Tân Bình) cấu kết với nhân viên kế toán Bùi Thị Tố Oanh (sinh năm 1983 ngụ xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh) móc nối với đối tượng tiêu thụ bên ngoài để gian dối trong việc lập lệnh sản xuất, lệnh xuất kho thành phẩm và không xuất hóa đơn bán hàng nhằm chiếm đoạt số lượng lớn bao bì thành phẩm của công ty.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên, Hồ Lê Kha, Huỳnh Lan, Bùi Thị Tố Oanh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra mở rộng.