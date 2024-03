Khởi tố, tạm giam đối tượng “ngáo đá” xông vào trường mầm non khống chế nhiều cháu bé ở Tiền Giang

Trưa 12/3, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Bá Quân (37 tuổi, ngụ ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản.\

Hiện công an tiếp tục thu thập thêm chứng cứ để làm rõ hành vi hủy hoại tài sản, bắt cóc trẻ em, đủ dấu hiệu sẽ khởi tố bổ sung.

Đối tượng Nguyễn Bá Quân được cho là "ngáo đá", cầm dao xông vào trường mầm non Tuổi Thần Tiên, cướp điện thoại di động của cô giáo, khống chế 7 cháu bé vào lớp để đe dọa nhà trường và lực lượng chức năng tiến hành giải cứu.

Dân Việt đã đưa tin, khoảng 7 giờ ngày 1/3, đối tượng Quân cùng con trai di chuyển trên đường giao thông, thuộc phường 5, TP.Mỹ Tho. Lúc ghé một cửa hàng tạp hóa đối diện trường mầm non, Quân lấy dao chặt dừa của quán bất ngờ xông vào trường mầm non. Sau đó đe dọa, khống chế cướp điện thoại di động của 1 nữ giáo viên, dồn các cháu học sinh trong 1 lớp học vào phòng nhỏ. Đối tượng cầm dao chém hư một số bàn ghế trong lớp, sau đó la hét đe dọa những người xung quanh.

Giáo viên nhà trường giữ bình tĩnh, khéo léo ứng phó, tìm đưa 4 cháu bé ra ngoài, còn lại 3 cháu bị đối tượng ép vào một góc lớp không có cửa hậu phía sau.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh huy động lực lượng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh và Công an TP.Mỹ Tho cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Hơn 1 giờ căng thẳng triển khai phương án bắt giữ đối tượng, đảm bảo an toàn cho các cháu, trinh sát hình sự, cảnh sát phản ứng nhanh triển khai áp sát. Khi đối tượng đòi yêu sách lấy chiếc xe đạp thoát ngoài, vừa ra đến mé cửa lớp đã bị lực lượng lao vào quật ngã bắt gọn.

Theo hồ sơ, đối tượng đã từng có vợ, con tại tỉnh Sóc Trăng. Sau khi chia tay người vợ đầu, Quân sống chung một người phụ nữ ngụ xã Trung An, TP.Mỹ Tho. Năm 2019, họ có 1 đứa con chung rồi hai người chia tay. Quân làm công nhân bốc vác tại chợ Bình Điền, TP.HCM rồi trở về quê Sóc Trăng sinh sống.

Con của Quân không học tại trường mầm non Tuổi Thần Tiên. Ngày 29/2, đối tượng Quân đến TP.Mỹ Tho thăm con trai, đưa con đi chơi ngang qua trường và gây ra sự việc.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh họp báo thông tin toàn bộ sự việc, đồng thời trao tặng bằng khen 4 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc. Chủ tịch UBND tỉnh thưởng đột xuất cho tập thể trường mầm non Tuổi Thần Tiên 10 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong việc phối hợp bắt giữ đối tượng có biểu hiện "ngáo đá".