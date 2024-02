Công an Tiền Giang tạm giữ đối tượng gây tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong rồi bỏ trốn

Nguyễn Huỳnh Thành là người gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong ở Tiền Giang. Ảnh: CACC

Ngày 17/2, Cơ quan CSĐT CA huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông tin đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Huỳnh Thành, sinh năm 1995, thường trú ấp Xuân Khánh, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thành gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong đoạn km 2017 + 100m, thuộc ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Hiện trường vụ tai nạn ở km 2017 + 100m, thuộc ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang do Thành gây ra. Ảnh: T.L

Vào ngày 15/2, Thành điều khiển xe ô tô tải trên Quốc lộ 1, hướng Mỹ Thuận - Trung Lương. Khi đến km 2017 + 100m, thuộc ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, Thành đụng vào 3 xe mô tô và 1 xe ô tô tải đang dừng đèn đỏ. Hậu quả vụ tai nạn làm 1 người phụ nữ đi trên xe mô tô tử vong tại hiện trường, 4 người bị xay xát và hư hỏng 4 xe mô tô.

Sau khi gây tai nạn, Thành điều khiển xe mô tô bỏ chạy.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Cái Bè kết hợp VKSND huyện Cái Bè, Phòng Kỹ Thuật hình sự, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Trung tâm pháp y tỉnh, cùng Công an xã Mỹ Đức Tây khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi lời khai những người có liên quan. Đồng thời, phối hợp các đơn vị Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh Tiền Giang, Long An và TP.HCM truy tìm dấu vết phương tiện.

Đến khoảng 23h cùng ngày, các đơn vị chức năng đã phát hiện và chặn dừng phương tiện gây tai nạn tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Sau đó, phương tiện và tài xế được đưa về Cơ quan CSĐT huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để phục vụ quá trình điều tra.