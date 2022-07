Ngày 29/7, thông tin từ Công an tỉnh Yên Bái, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố thêm 6 bị can liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” xảy ra tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Phát, chi nhánh Yên Bái (địa chỉ ở tổ 8, phường Yên Thịnh, TP.Yên Bái).

Theo đó, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 26/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố 4 bị can là nhân viên của Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Phát.

4 bị can gồm: Trần Thị Thanh Thúy (SN 1990, trú tại phường Nguyễn Phúc, TP.Yên Bái); Đào Thị Linh (SN 1999, trú tại phường Yên Ninh, TP.Yên Bái); Trần Thị Thanh Huyền (SN 1998, trú tại phường Hợp Minh, TP.Yên Bái) và Nguyễn Vũ Vương Anh (SN 1991, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Cả 4 bị can trên cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, quy định tại Khoản 1, Điều 218, Bộ luật Hình sự.

Khởi tố thêm 6 bị can liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Phát, chi nhánh Yên Bái. Ảnh: Hoàng Hữu

Quá trình điều tra xác định, 4 đối tượng này đã có hành vi thông đồng với một số đối tượng bên ngoài để "dìm" giá. Từ đó, dẫn tới cuộc đấu giá không minh bạch, công bằng và khách quan, gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của những khách hàng và gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.

Cũng trong ngày 26/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố 2 bị can là những đối tượng bên ngoài móc nối với nhân viên Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Phát, chi nhánh Yên Bái.

Các bị can gồm: Nguyễn Kim Thao (SN 1992, trú tại phường Nguyễn Phúc, TP.Yên Bái); Trần Ngọc Toàn (SN 1997, trú tại phường Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái), cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, quy định tại Khoản 1, Điều 218 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Mạnh Tường (SN 1977, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Phát và (SN 1990, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".