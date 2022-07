Sáng 29/7, đại diện cơ quan ANĐT tỉnh Long An cho biết, bị can thứ 7 trong vụ Tịnh thất Bồng Lai Lê Thu Vân được chấp nhận tại ngoại trở về sống ở Tịnh thất Bồng Lai do sức khỏe yếu. Trước đó, sáng 28/7, bị can Lê Thu Vân đã trình diện tại cơ quan Công an phường 15 (quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Chiều cùng ngày, bị can Lê Thu Vân được di lý về Công an tỉnh Long An để phục vụ điều tra.

Các bị cáo (áo nâu) liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: Thiên Long



Trước đó, Lê Thu Vân (65 tuổi) đã bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố bị can, để điều tra tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Về nội dung vụ án liên quan tới bị can Lê Thu Vân: Bản án sơ thẩm của TAND huyện Đức Hòa tuyên ngày 21/7 cho rằng, cơ quan chức năng phát hiện trên mạng xã hội có 2 tài khoản Youtube có hành vi vi phạm pháp luật, nên có văn bản gửi cho công an đề nghị xử lý. Đồng thời, Công an huyện Đức Hòa cũng nhận đơn tố cáo của ông Trần Ngọc Thảo (tức Thích Nhật Từ).

Cơ quan điều tra đã vào cuộc, xác định các bị cáo ở hộ bà Cao Thị Cúc (huyện Đức Hòa, nơi ông Vân đặt Tịnh thất Bồng Lai, sau đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ), thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khi lập, quản lý, sử dụng mạng xã hội Facebook, Youtube, rồi đăng tải các clip lên mạng xã hội để xâm phạm quyền, lợi ích của các cá nhân, tổ chức. 5 đoạn clip được các bị cáo tung lên mạng xã hội chính là chứng cứ vụ án và lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, thể hiện các bị cáo phạm tội.