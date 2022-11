"Lén" hút trộm xăng mang bán

Sáng 28/11, tin từ Công an TP.Biên Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa ra quyết định khởi tố 5 bị can là thuyền trưởng, máy trưởng và các thủy thủ tàu Thành Lễ 2 (thuộc Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Bình Dương, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án này, công an còn khởi tố thêm 1 chủ ghe để điều tra về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Phát hiện nhóm đối tượng hút trộm xăng. Ảnh: Công an Biên Hòa

Theo công an, sau một thời gian trinh sát trên sông Đồng Nai, các cán bộ trinh sát phát hiện nhiều hoạt động có dấu hiệu tội phạm, nhất là những tàu chở xăng, vật liệu,… Đặc biệt qua theo dõi, tổ trinh sát phát hiện, quá trình vận chuyển hàng hóa lưu thông trên sông, vào giữa đêm khuya một số tàu hàng thường neo đậu lại ở những khu vực ít người qua lại để các ghe nhỏ, tiếp cận nhận hàng.

Xác định hành vi này có dấu hiệu bất thường nên lực lượng trinh sát đeo bám, theo dõi để xác minh.

Sau một thời gian đeo bám, lực lượng trinh sát xác định, nhóm đối tượng trên tàu vận tải Thành Lễ 2 đã lén rút trộm xăng trên tàu để bán cho các chủ ghe ở khu vực này. Nhưng để bắt quả tang hành vi hút trộm xăng của các đối tượng đòi hỏi lực lượng trinh sát phải nắm chắc lịch trình, thời gian hoạt động và thủ đoạn của các đối tượng.

Sau thời gian dài theo dõi, đến rạng sáng 16/11 khi phát hiện tàu Thành Lễ 2 hạ neo đậu lại trên đoạn sông ở khu vực Vàm Cái Sứt (thuộc phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) lực lượng trinh sát xác định các đối tượng có thể hút trộm xăng nên đã bất ngờ tiếp cận tàu Thành Lễ 2. Trinh sát phát hiện thuyền trưởng và các thủy thủ trên tàu đang cắm ống nhựa vào khoang tàu để hút xăng đổ sang các thùng phuy trên chiếc ghe vừa cập mạn tàu để bán.

Tại hiện trường, lực lượng công an xác định, trên tàu có 6 người gồm: Thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Thành Hưng (51 tuổi, quê tỉnh An Giang), máy trưởng Phan Phú Quới (39 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) cùng các thủy thủ: Trần Văn Cu (40 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), Nguyễn Tấn Thành (36 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) và Huỳnh Tấn Đạt (28 tuổi, quê tỉnh An Giang) đều là nhân viên của tàu Thành Lễ 2 (thuộc Công ty TNHH vận tải thủy bộ Bình Dương) đang thực hiện việc “rút ruột” xăng từ tàu Thành Lễ 2 sáng bán cho chủ ghe là Nguyễn Thành Long (41 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang).

Thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã hút được 1,5 phuy với khoảng hơn 300 lít xăng A95.

Mua xăng ăn trộm vì rẻ hơn 5.000 đồng/lít

Làm việc với công an, thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Thành Hưng khai nhận, lợi dụng việc được Công ty TNHH vận tải thủy bộ Bình Dương giao điều khiển tàu Thành Lễ 2 vận chuyển xăng từ kho ở huyện Nhà Bè (TP.HCM) đến kho tại tỉnh Bình Dương nên đã tìm cách hút trộm xăng để bán ra ngoài lấy tiền tiêu xài. Để tránh bị phát hiện, việc hút trộm xăng được thuyền trưởng cùng các thủy thủ trên tàu thực hiện vào ban đêm.

Hút trộm xăng bán cho ghe nhỏ. Ảnh: Công an Biên Hòa

Rạng sáng 16/11 tàu đến khu vực TP.Biên Hòa, Hưng đã cho tàu dừng lại để cho các nhân viên thực hiện việc lấy trộm xăng. Để thực hiện việc lấy trộm và bán xăng được trót lọt, thủy thủ Huỳnh Tấn Thành được giao nhiệm vụ liên hệ với người mua xăng là Nguyễn Thành Long.

Khi đến địa điểm trên, Thành báo cho Long địa điểm để điều ghe đến để hút xăng. Khi ghe của Long cập mạn tàu, Hưng cho các nhân viên dùng các dụng cụ đục, mở nắp chụp lỗ vét đã được kẹp chì (niêm phong) để lấy xăng nhưng không làm đứt niêm chì.

Sau khi mở được nắp chụp, các đối tượng cắm ống nhựa xuống khoang chứa xăng để hút xăng sang phuy đã để sẵn trên ghe của Long. Các nhân viên trên tàu sẽ cùng với Long thay nhau hút xăng vào các phuy.

Kế hoạch sáng 16/11 các đối tượng sẽ hút vào 5 phuy (loại 200 lít/phuy) mà Long đã chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên, khi các đối tượng mới hút được khoảng 300 lít thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Long khai nhận, sau khi được nhân viên tàu Thành Lễ 2 là Huỳnh Tấn Thành gọi điện thỏa thuận việc bán xăng lấy từ khoang tàu ra thì Long đã đồng ý nên điều ghe đến địa điểm hẹn trước để nhận hàng.

Biết rõ số xăng này được các đối tượng trên tàu hút trộm từ khoang tàu ra bán nhưng vì rẻ hơn giá thị trường khoảng 5.000 đồng/lít nên Long vẫn chấp nhận mua để bán lại cho các đầu mối khác.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, quá trình vận chuyển xăng các nhân viên không được tự ý dừng tàu ngoài những trường hợp bất khả kháng, không được dùng bất kỳ hình thức nào để lấy xăng đang vận chuyển ra khỏi hầm hàng.

Việc các nhân viên tự ý rút xăng từ tàu Thành Lễ 2 ra để bán phía công ty chủ quản hoàn toàn không biết. Phía đơn vị quản lý tàu Thành Lễ 2 cũng yêu cầu cơ quan công an xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ.