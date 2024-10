Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị tội "Cưỡng đoạt tài sản"

Ngày 2/10, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 1/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với các bị can:

Công an tỉnh Thái Bình chính thức khởi tố bị can đối với Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam Đồng Xuân Thụ. Ảnh minh hoạ

(1) Đồng Xuân Thụ (1972) trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam; (2) Nguyễn Thị Ánh Hồng (1977) trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Phó Tổng Biên tập; (3) Bùi Văn Toàn (1980) trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội - Trưởng Ban kinh tế, môi trường; (4) Cao Thị Thu Hường (1989) trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội - Kế toán.

4 phóng viên cũng bị khởi tố là: (5) Nguyễn Ngọc Tuyên (1989) trú tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, (6) Nguyễn Tất Triển (1978) trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, (7) Đặng Văn Phục (1986) trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, (8) Vũ Đức Lân (1981) trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.