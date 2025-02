Khởi tố vụ án nam thanh niên bị một nhóm người lao vào nhà chém, đánh bất tỉnh ở Long An

5 đối tượng liên quan vụ án nam thanh niên đang ngủ trong nhà, bị một nhóm đối tượng lao vào chém, đánh bất tỉnh ở Long An, đang bỏ trốn. Ảnh: CA



Trao đổi với phóng viên Dân Việt ngày 13/2, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - đại tá Nguyễn Văn Hòa cho biết, liên quan đến vụ nam thanh niên đang ngủ trong nhà bị một nhóm đối tượng lao vào chém ở xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, đang truy tìm, vận động các đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Ngày 14/2, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cũng xác nhận hiện các đối tượng đang bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đang thụ lý vụ án, truy tìm 5 đối tượng, gồm: Lê Việt Anh, SN 1997 (thường trú ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa); Trần Minh Trí, SN 2002 (thường trú khu phố 5, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa); Phu A Hiền, SN 1997 (thường trú ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa); Phạm Minh Thuận, SN 2001 (thường trú ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa); Nguyễn Hữu Lộc, SN 2005 (thường trú ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa).

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vào lúc 3 giờ sáng ngày 9/2, Hà Thanh Trung, SN 2003 đang ngủ thì xuất hiện một nhóm côn đồ hung hãn không nói không rằng, dùng hung khí tấn công Trung.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm giang hồ còn dùng chân đạp vào ngực cho đến khi Trung nằm bất động dưới nền nhà. Gây án xong, các đối tượng lên xe tẩu thoát. Riêng Trung được gia đình chuyển vào bệnh viện cấp cứu.