TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đang ngủ, chồng bị vợ tạt axít tử vong; tin mới vụ cô gái trẻ bị bắn chết

Đang ngủ, chồng bị vợ tạt axít tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Liên (SN 1967, trú tại thôn Phương An 2, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ) về tội Giết người.

Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Liên (SN 1967, trú tại thôn Phương An 2, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ) về tội Giết người. Ảnh: N.V

Trước đó, tối 5/7, Công an huyện Cam Lộ tiếp nhận tin báo về nghi án giết người xảy ra tại thôn Phương An 2, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ.

Kết quả điều tra ban đầu được biết, do mâu thuẫn trong gia đình nên ông Nguyễn Mạnh T. (SN 1964) và vợ là bà Nguyễn Thị Liên (SN 1967) xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Vụ việc đã được hàng xóm can ngăn.

Tuy nhiên đến khoảng 0h10 ngày 5/7, do còn tức giận nên bà Liên đã lấy axít đổ vào người ông T. khi ông T. đang nằm ngủ trên giường.

Dù được cấp cứu nhưng do vết thương nặng, bị axít huỷ hoại cơ thể nên ông T đã tử vong vào ngày 10/7.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra.

Danh tính 2 nghi phạm vừa bị bắt giữ vụ cô gái 22 tuổi bị bắn tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan vụ cô gái 22 tuổi bị bắn tử vong ở Hà Nội, tối 11/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết vừa bắt giữ Phạm Trọng Lưu (33 tuổi, quê Nam Định) và Hoàng Văn Hiệp (41 tuổi, quê Hà Nam) để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.

Nhà chức trách đang đấu tranh, lấy lời khai các nghi phạm phục vụ công tác điều tra.

Cùng ngày, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 3 bị can Đinh Xuân Sáng (40 tuổi, trú tại huyện Thanh Liêm, Hà Nam), Vũ Thành Quang (30 tuổi) và Nguyễn Xuân Đạt (33 tuổi) về tội Giết người.

Đối tượng Hoàng Văn Hiệp và Đinh Xuân Sáng tại cơ quan công an. Ảnh: X.H.

Trước đó, tối 2/7, chị T.Q.H. (22 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi (quận Tây Hồ, Hà Nội). Đến khoảng 1h ngày 3/7, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn tại phường Thượng Thanh (quận Long Biên, Hà Nội).

Hôm đó, Vũ Thành Quang (30 tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Đinh Xuân Sáng cũng đến đây chơi. Khi Quang và Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị H có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng.

Cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị bắn tử vong. Ảnh: Đ.X.

Về đến nhà, Sáng và Quang nói chuyện với nhau về sự việc trên và tỏ thái độ bực tức. Sau đó, họ rủ Nguyễn Xuân Đạt (33 tuổi, trú tại Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đi đánh nhau với nhóm của chị H.

Theo cáo buộc, Sáng mang theo khẩu súng bắn đạn bi rồi cùng đồng bọn lên xe ô tô đi tìm đối phương. Thấy nhóm của Sáng, chị H và bạn bỏ chạy thì bị Sáng lái xe đuổi theo.

Đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy (quận Long Biên), Sáng chĩa súng bắn về phía nhóm chị H rồi bỏ trốn.

Hậu quả, nữ nạn nhân trúng đạn, được người quen đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18h ngày 3/7, cảnh sát bắt Vũ Thành Quang tại Nam Định khi đối tượng trên đường bỏ trốn vào TP.HCM.

Lúc 18h ngày 5/7, đối tượng thứ 2 là Nguyễn Xuân Đạt đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội đầu thú.

Còn Đinh Xuân Sáng được xác định bỏ trốn cùng với chiếc xe ô tô Hyundai Accent màu trắng BKS 90A-180.39 cho đến khi bị bắt. Đến ngày 10/7, Sáng bị bắt ở tỉnh An Giang, khi đang trên đường lẩn trốn sang Campuchia.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 2 người chết, nhiều người bị thương

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 11/7, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết, 10 người bị thương trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Clip vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sáng 11/7 làm 2 người tử vong, nhiều người bị thương. Nguồn: Vidifi

Theo đó, khoảng 9h, tại Km 49+400 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng đi Hà Nội - Hải Phòng) thuộc thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương, xe bán tải do anh Đặng Quốc Hoàng (41 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển, chở theo hai người là anh Trịnh Tuấn Anh (34 tuổi, quê Thanh Hóa) và Lê Ngọc Hùng (36 tuổi, quê Nghệ An); xe đang di chuyển chậm để tránh chướng ngại vật thì bị xe 16 chỗ do tài xế Quách Văn Lâm (35 tuổi, quê Hòa Bình) điều khiển va chạm nhẹ vào phía sau.



Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sáng 11/7. Ảnh: OFFB

Sau va chạm, tài xế Lâm, anh Tuấn Anh và anh Hùng đang đứng tranh luận trước đầu xe 16 chỗ thì xe 7 chỗ do tài xế Trần Ngọc Thế (quê Thái Bình) đâm mạnh vào phía sau.

Hậu quả tài xế Lâm và anh Trịnh Tuấn Anh tử vong tại chỗ, anh Lâm Ngọc Hùng bị thương nặng, 10 người khác được đưa đến viện kiểm tra thương tích.

Cục Cảnh sát giao thông đang phối hợp cơ quan điều tra huyện Gia Lộc, Hải Dương, Viện kiểm sát tiếp tục điều tra.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 105km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng. Mặt đường rộng từ 32,5 đến 35 m với 6 làn xe chạy, 2 làn dừng khẩn cấp. Phương tiện được chạy tối đa 120km/h, tối thiểu 60km/h.

Chiều 11/7, thông tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này đã quyết định hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, nạn nhân bị thương 2 triệu đồng trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương xảy ra sáng 11/7.

Trong vụ tai nạn này, ngoài 2 nạn nhân tử vong, có 12 nạn nhân bị thương trong đó có 9 bệnh nhân chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. 3 nạn nhân được đưa vào điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc.

Bắt tạm giam đối tượng giao cấu với con riêng của vợ hờ dẫn đến có thai

Như Dân Việt đã thông tin: Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phan Văn Bi (SN 1969, cư trú phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Theo cơ quan điều tra, Bi và bà Đ.N.T (SN 1980, cư trú phường Long Phú, TX.Tân Châu) sống với nhau như vợ chồng, nhưng cả hai đều có nhà riêng.

Phan Văn Bi. Ảnh: Nghiêm Túc

Khoảng tháng 8/2023, sau khi nhậu xong, Bi điều khiển xe mô tô đến nhà bà T để rước em V.T.B.L (SN 2008, là con ruột của bà T) chở đến nhà của Bi để rửa chén.

Khi đến nhà của Bi, thì L đi ra phía sau bếp rửa chén, còn Bi vào phòng ngủ nằm nghỉ.

Sau khi L rửa chén xong, L ra phòng kêu Bi đưa về thì Bi nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục nên đã kêu L vào phòng rồi dùng sức khống chế để thực hiện hành vi quan hệ tình dục với L.

Sau khi thực hiện hành vi xong, Bi nói với L là không được nói lại sự việc cho người khác biết và cùng L đi ra đến cửa phòng thì bị bà T phát hiện.

Cán bộ đang ghi lời khai bị can Phan Văn Bi. Ảnh: Nghiêm Túc

Khi bà T hỏi sự việc thì Bi không thừa nhận đã quan hệ tình dục với L. Đến ngày 12/1/2024, do thấy bụng của L lớn bất thường nên bà T đưa L đi khám thì phát hiện L đã có thai.

Sau đó, gia đình, người thân đã đưa L đến cơ quan công an trình báo sự việc và làm đơn tố giác hành vi của Phan Văn Bi.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa EURO 2024 với số tiền hơn 200 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá thành công nhóm cá độ bóng đá mùa EURO 2024 quy mô khủng với số tiền lên tới hơn 200 tỷ đồng, đồng thời tạm giữ hình sự 21 đối tượng để điều tra.

Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa EURO 2024 với số tiền hơn 200 tỷ đồng.

Cụ thể, sau thời gian trinh sát, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một nhóm đối tượng trên địa bàn móc nối với người ở tỉnh ngoài để hoạt động cá độ bóng đá quy mô rất lớn.

Đến rạng sáng ngày 7/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã huy động 70 người chia làm 20 tổ công tác đồng loạt bắt và khám xét tại 20 địa điểm trên địa bàn huyện Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk) và các địa phương khác gồm; TPHCM, Bình Dương, Bình Định.

Sau khi đưa 30 đối tượng liên quan về trụ sở để làm việc. Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Phi Hùng (33 tuổi) và Phạm Hoàng Phúc (34 tuổi) cùng trú tại huyện Ea H'leo là 2 đối tượng cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu, khi bắt đầu mùa giải EURO 2024, Hùng và Phúc liên hệ với 2 đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch ở TP.HCM và Bình Định để nhận 2 tài khoản tổng cá độ bóng đá.

Sau đó, 2 đối tượng này chia các tài khoản tổng trên thành nhiều tài khoản nhỏ rồi giao cho các đối tượng trong đường dây để tổ chức cá độ.

Từ các tài liệu thu thập được, công an đã làm rõ, từ đầu mùa giải EURO 2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến hơn 200 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 21 đối tượng để điều tra về hành vi "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc".

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra.