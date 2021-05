Khởi tố vụ án tài xế đi siêu xe Ferrari lăng mạ, chống đối người thi hành công vụ

Các quyết định này đều được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra của công an, khoảng 22h55 ngày 9/5, tổ công tác 363 do đại uý Hoàng Thành Luân - Phó Trưởng trạm CSGT Đa Phước làm Tổ trưởng, làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Quá trình này, tổ công tác phát hiện xe ô tô hiệu Ferrari 488 GTB mang BKS: 51F-819.40 đi trên đường không gắn biển số phía trước.

Tổ công tác đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Vừa xuống xe, tài xế (Duy) không chấp hành mà có lời nói lăng mạ xúc phạm lại lực lượng. Tổ công tác đã báo cho Công an phường 1, quận 8, TP.HCM và tìm cách khống chế tài xế, lập biển bản với các lỗi như: Điều khiển xe không gắn đủ biển số; không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

Hình ảnh vụ việc.

Khi tổ công tác khống chế thì tài xế la hét, kích động và lôi kéo người xung quanh. Cùng lúc, 1 người phụ nữ đi cùng với tài xế xuống xe, lợi dụng mang thai để ngồi trước đầu xe ô tô cản trở không cho lực lượng cẩu xe về trụ sở.

Tiếp đó, người phụ nữ đưa điện thoại cho 1 thanh niên tên là Phú, sau đó, người này đi lại xe và ngồi vào vị trí lái xe, khoá cửa không cho tổ công tác đưa xe về. Vụ việc khiến nhiều người dân tò mò, dừng lại theo dõi nên giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Đến 2h ngày 10/5, tài xế và người phụ nữ lấy lý do sức khoẻ có vấn đề nên gọi cấp cứu đưa đi bệnh viện. Quá trình di chuyển đến bệnh viện, lực lượng đã đi cùng. Qua kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán sức khoẻ bình thường nhưng tài xế yêu cầu nhập viện để theo dõi.

Riêng với Phú, lực lượng đã yêu cầu xuống xe và tiến hành niêm phong, cẩu xe về trụ sở.