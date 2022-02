Khống chế đám cháy lớn, phát hiện chủ quán tử vong thương tâm

Ngày 22/2, ông Phan Văn Ánh - Chủ tịch UBND thị trấn Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) xác nhận trên địa bàn khối 3, thị trấn Diễn Châu có xảy ra vụ cháy lớn khiến chủ quán tử vong thương tâm.

Theo đó, đám cháy bùng phát vào khoảng hơn 7h ngày 22/2 ở quán bún mẹt ẩm thực Hà Thành (khối 3, thị trấn Diễn Châu).

Lực lượng cảnh sát chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ảnh: CA

Tại thời điểm đó, nhiều người dân hô hoán, một số người lân cận cố gọi cho chị Phan Thị Nghĩa là chủ quán bún nhưng không thể liên lạc được.

Cảnh sát chữa cháy phá mái tôn. Ảnh: CA

Nhận được tin báo từ người dân, Công an huyện Diễn Châu đã huy động lực lượng tại chỗ để chữa cháy và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 4 nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng triển khai nhiều hướng, dùng các phương tiện chuyên dụng tháo dỡ các cấu kiện, nhanh chóng dập tắt đám cháy và chống cháy lan.

Chủ quán tử vong bên trong, phía ngoài nhiều vật dụng bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: CA

Khi lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường, nhiều vật dụng đã bị thiêu rụi, khói, khí độc nghi ngút bao trùm cả căn nhà.

Quá trình tiếp cận tìm kiếm cứu nạn, phát hiện thi thể một người phụ nữ đã tử vong tại gác xép của căn nhà, được xác định là chị Phan Thị Nghĩa (33 tuổi) - chủ quán bún.



Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.