Không khí lạnh chưa về, chuyên gia cảnh báo mưa dông gia tăng ở Bắc Bộ, Lạng Sơn đã ngập úng một số nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Như tại Lạng Sơn, một số nơi trên địa bàn tỉnh đã bị ngập úng do mưa lớn.