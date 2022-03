Mưa lớn ở Bắc Kạn, 1.000ha hoa màu chìm trong biển nước, lũ vẫn tiếp tục lên

Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy về phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với hội tụ gió, từ đêm 22 đến sáng 23/3, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa to đến rất to.

Cây thuốc lá tại xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn bị ngập úng do mưa lớn. Ảnh: UBND huyện Ngân Sơn cung cấp

Cánh đồng trung tâm xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn bị ngập khi nước suối dâng cao. Ảnh: UBND huyện Ngân Sơn cung cấp

Đặc biệt, lượng mưa lớn nhất là tại huyện Ngân Sơn. Từ 22h ngày 22/3 đến 14h ngày 23/3, lượng mưa đo được tại các trạm Thượng Quan là 249mm, Hiệp Lực 196mm, Đức Vân 161mm, Nà Phặc 158mm, Cốc Đán 121mm...

Còn tại huyện Chợ Đồn, từ 22h ngày 22/3 đến 14h ngày 23/3, lượng mưa đo được tại các trạm: Nam Cường là 156mm, Đồng Lạc 137,6mm, Tân Lập 127,4mm, Quảng Bạch 109mm...

Mưa to gây lũ lớn tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Bạn đọc

Cũng theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, mưa lớn trên diện rộng kéo dài đã gây ra một số thiệt hại về người, tài sản, lúa và hoa màu.

Cụ thể, đã có 1 người bị thương do sạt lở taluy dương, 16 ngôi nhà bị thiệt hại.

Ngoài ra, hơn 1.170ha diện tích nông, lâm nghiệp, thủy sản bị thiệt hại. Trong đó, hơn 508ha lúa, hơn 455ha ngô, hơn 102ha thuốc lá... và nhiều diện tích hoa màu, cây dược liệu khác bị thiệt hại.

Về giao thông, có 13 điểm sạt lở, 3 cầu giao thông bị nước lũ cuốn trôi, sạt lở 32m3 đất đá; thiệt hại thủy lợi với 243m.

Tính đến 16h30 ngày 23/3, tổng thiệt hại trên toàn tỉnh Bắc Kạn ước tính lên đến 6,5 tỷ đồng.

Nhiều diện tích bí xanh vụ xuân trên địa bàn huyện Ba Bể bị ngập úng.

Hiện lũ trên các con suối đang lên, dự báo tại Bắc Kạn vẫn tiếp tục mưa, diễn biến phức tạp.

Văn phòng Ban Chỉ huy về Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo và có phương án di dời dân (nếu cần thiết), cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, vùng ngập úng, các tuyến tràn giao thông…