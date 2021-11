Không khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương khi về quê tránh dịch

Nguyên nhân tai nạn được kết luận, anh L.B.G. (29 tuổi, trú tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) điều khiển xe máy BKS: 70G-143.32 chở theo vợ là chị D.Y.X. (29 tuổi) cùng 2 con đã vượt bên phải xe ô tô BKS: 72C- 088.98 kéo theo rơ móc BKS: 72R-225.03 và rơ móc BKS: 72R-024.80 (do tài xế Phan Minh Hòa điều khiển) lưu thông phía trước cùng chiều, dẫn đến va chạm vào rơ móc BKS: 72R-024.80 khiến anh L.B.G. tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: P.H

Văn bản của Công an huyện Ea H'Leo chỉ rõ vụ tai nạn xảy ra không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H'Leo kết thúc xác minh tin báo, quyết định không khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Sau vụ tai nạn thương tâm, tài xế Hòa đã hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 145 triệu đồng. Chị X. nhận số tiền trên, nhưng lại yêu cầu tài xế Hòa bồi thường thêm hơn 1,4 tỷ đồng.