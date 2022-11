Không vay vốn vẫn bị xiết nợ, đưa vào danh sách nợ xấu

Bị "khủng bố" tinh thần vì món nợ trên trời rơi xuống

Ông Nguyễn Văn Trường ở Hoàng Mai, TP. Hà Nội phản ánh đến Báo Dân Việt, từ đầu tháng 4/2022, ông liên tiếp nhận được những tin nhắn đòi nợ, mang tính chất "khủng bố" tinh thần, đe dọa của những người mà ông không hề quen biết.



Tin nhắn của các đối tượng gửi cho ông Nguyễn Văn Trường

Một trong những tin nhắn ông Trường cung cấp cho PV thể hiện nội dung một người tự xưng là nhân viên của Doctor Đồng đòi nợ ông Trường.

Cụ thể: Hồ sơ số 854 quá hạn 348 ngày, ông Nguyễn Văn Trường đang làm lái xe tại Công ty Phong Phú, có mức thu nhập 7 triệu đồng. Bên tôi được sự ủy quyền từ DRD toàn quyền quyết định về việc khởi kiện hồ sơ vay vốn tín chấp của ông đã có hành vi chiếm đoạt tài sản. Liên hệ tư vấn Hoàng Thái, số điện thoại 0568… nhân viên tư vấn pháp lý để được hỗ trợ giảm lãi nếu không xử lý hoặc gọi lại trong 3 ngày yêu cầu thanh lý hơn 2,6 triệu tổng nợ theo đúng hợp đồng bằng thông báo và văn bản gửi về trụ sở công ty nơi ông bà đang công tác.

"Tôi chưa từng vay vốn tín chấp bao giờ, nhưng tự nhiên lại bị khủng bố tinh thần để đòi nợ nên cả tôi và gia đình tôi đều rất hoang mang" - ông Trường nói.

Trên nhiều website có quảng cáo "vay tiền mặt Doctor Đồng là dịch vụ tư vấn tài chính cho các khoản vay cầm cố ngắn hạn với khoản vay từ 1 đến 10 triệu đồng, các lựa chọn kỳ hạn vay là 10, 20 hoặc 30 ngày được cung cấp bởi các đối tác cho vay của chúng tôi. Hiện nay, đối tác cho vay chiến lược các khoản vay cầm cố của chúng tôi là Công ty TNHH MTV TMDV Vạn An Phát (VAP)". Tuy nhiên, danh sách các công ty tài chính tính tới ngày 30/6/2022 trên website Ngân hàng Nhà nước (SBV), không có tên Công ty TNHH MTV TMDV Vạn An Phát.



Theo ông Trường, càng về sau ông càng nhận được nhiều tin nhắn mang tính chất dọa nạt hơn.

Như ngày 4/6, tin nhắn gửi tới điện thoại của ông Trường với nội dung đe dọa: "Chậm nhất đến ngày 5/6 nếu không thanh toán và liên tục chặn thông tin liên lạc sẽ áp dụng biện pháp truy tìm và phát tán hình ảnh lên mạng xã hội Zalo, Facebook, gọi phá tất cả bạn bè, họ hàng, cho người truy bắt, đồng thời quấy phá nơi làm việc, nếu không khẩn trương tới hỗ trợ giảm lãi. Đừng để phải bị mất việc, mất danh dự của bản thân và gia đình".

Cực chẳng đã, ông Nguyễn Văn Trường liên hệ lại với một người đòi nợ tự xưng là bên thứ 3, được Doctor Đồng bán nợ. Khi đó, ông Trường mới biết nguyên nhân mình bị gán một khoản nợ không hề vay.

Người đòi nợ thuê gửi một hình ảnh nói rằng là của ông Trường kèm theo chứng minh thư mang tên ông và một hợp đồng vay vốn tín chấp từ năm 2018.

"Một đối tượng đòi nợ nói là bên thứ 3 được Doctor Đồng thuê đã gửi cho tôi chứng minh thư mang tên tôi, có dán ảnh của tôi. Nhưng thực chất, chứng minh thư này tôi đã bị mất từ năm 2014, tôi đã làm căn cước công dân từ lâu" - ông Trường nói.

Bên cạnh đó, hình ảnh người chụp ảnh cầm chứng minh thư trong "hồ sơ vay vốn" không phải là ông Trường. Ông Trường cho rằng người này dùng chứng minh thư cũ của mình để làm hồ sơ vay vốn tín chấp, thậm chí mở một tài khoản tại ngân hàng VP Bank.





Càng về sau, các đối tượng càng nhắn tin đe doạ ông Trường nhiều hơn.

Bị xác nhận của CIC trong danh sách nợ xấu

Theo hợp đồng vay vốn, ngày 21/8/2018, bên cho vay là Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Vạn An Phát, địa chỉ tại 529/60 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, TP.HCM, người đại diện là ông Lê Thanh Tùng - Chủ tịch Công ty, bên vay đề tên Nguyễn Văn Trường.

Trao đổi với Dân Việt về việc ông Nguyễn Văn Trường bị mất chứng minh nhân dân, chưa từng mở tài khoản tại VP Bank nhưng vẫn có tài khoản, đại diện Vpbank cho biết: Tài khoản mang tên Nguyễn Văn Trường đã đóng ngày 3/9/2022 và trong khoảng thời gian mở tài khoản ở VP Bank không có phát sinh giao dịch hay hoạt động gì. Tuy nhiên, phía VP Bank chưa cho biết lý do vì sao khách hàng không tới trực tiếp ngân hàng, nhưng ông Nguyễn Văn Trường vẫn có tài khoản.



Xét rằng, khách hàng có nhu cầu vay cầm cố và đã đăng ký khoản vay cầm cố tại website doctordong.vn và tienmatnhanh.vn hoặc website khác do Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Vạn An Phát chỉ định theo từng thời kỳ. Do đó, các bên đồng ý ký hợp đồng cầm cố với các điều khoản sau:

Khoản vay bao gồm vay đầu tiên và khoản vay thanh toán phí bảo hiểm: cụ thể, khoản vay đầu tiên là 1.250.000 đồng và khoản vay phí bảo hiểm với lãi suất 0% sẽ được Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Vạn An Phát thay mặt cho khách hàng chuyển thanh toán cho công ty bảo hiểm.

Một người tự xưng là nhân viên của đơn vị thứ 3, đòi nợ thuê cho Doctor Đồng đã gửi cho ông Nguyễn Văn Trường hình ảnh người tự xưng là "Nguyễn Văn Trường" chụp ảnh để làm hồ sơ vay vốn. Ông Trường khẳng định người trong hình không phải là mình.

Thời hạn vay là 30 ngày với phí quản lý khoản vay là 2.500 đồng/ngày. Lãi suất là 19,9%/năm với tài sản cầm cố là điện thoại di động nhãn hiệu Iphone.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, khoản vay tín chấp mang tên Nguyễn Văn Trường được thực hiện vay qua App (ứng dụng) vay tiền DrDong. Khi nhận được tin nhắn thông báo mã xác thực OTP, người vay nhập mã này vào hệ thống của DrDong để hoàn tất việc đăng ký vay tiền. Nghĩa là người vay đã xác nhận và đồng ý việc ký hợp đồng vay vốn được thực hiện bằng mã OTP.

Trên hợp đồng, người vay "cầm cố" điện thoại nhãn hiệu Iphone nhưng thực chất không có hoạt động cầm cố này, người vay vẫn giữ điện thoại của mình thông qua hợp đồng gửi giữ tài sản.

Nhưng như Dân Việt đã nêu, người sử dụng hình ảnh để làm hồ sơ vay vốn không phải là ông Nguyễn Văn Trường. Đến nay, các đối tượng nhắn tin, gọi điện làm phiền đến ông Trường, người thân ông Trường và cả đồng nghiệp ông Trường để đòi số tiền lớn hơn rất nhiều khoản vay 1.250.000 đồng ban đầu.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Vạn An Phát trên hệ thống của Tổng cục Thuế vẫn đang hoạt động. Còn trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp của Bộ KHĐT thì doanh nghiệp này cũng thay đổi người đại diện theo pháp luật liên tục.



Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.