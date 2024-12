Khu nghĩa trang đắt đỏ nhất Việt Nam: Lăng mộ chục tỷ, là "thiên đường của người mất"

Ở xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế, khu nghĩa địa ở làng An Bằng đã nổi tiếng hàng chục năm qua với số lượng ngôi mộ bạc tỷ xuất hiện như nấm.

Thậm chí, vào năm 2006, khu nghĩa địa này từng được tờ Daily Mail của Anh đưa tin với một chùm ảnh đi kèm chú thích "một nghĩa trang kỳ lạ, đầy màu sắc và xa hoa" và miêu tả nghĩa địa này như "thành phố của những hồn ma".

Khu nghĩa trang.

Theo đó, nhiều người có quê từ làng An Bằng đang sinh sống ở nước ngoài mà chủ yếu là Mỹ đã gửi tiền về cho người thân. Số tiền này được người dân ở đây dùng để thay đổi cuộc sống từ làm nhà cho đến tậu xe sang…

Khi cuộc sống đã đầy đủ, người dân ở đây với quan niệm “sống cái nhà, thác cái mồ” đã bắt đầu xây lăng mộ với nguồn tiền chủ yếu đến từ tài chính của người thân gửi từ nước ngoài về.

Khu nghĩa địa ở làng An Bằng bắt đầu xuất hiện những lăng mộ đắt đỏ có giá đắt đỏ.

Với việc cuộc sống đủ đầy và quan niệm “sống cái nhà, thác cái mồ” nên những ngư dân ở An Bằng bắt đầu đi kiến thiết lăng mộ với nguồn tiền chủ yếu từ nước ngoài gửi về. Từ đó, những lăng mộ có giá hàng trăm triệu thậm chí hàng tỷ đồng thi nhau mọc lên như nấm trong khuôn viên nghĩa địa của làng.

Danh tiếng của An Bằng nổi tiếng đến mức người dân ở Thừa Thiên - Huế hầu như ai cũng biết đến địa điểm này. “Cứ thấy nơi mô nghĩa địa cao hơn nhà ở thì đó là làng An Bằng” - người dân xứ Huế khi được hỏi đường về làng An Bằng.

Để đến được khu nghĩa địa "siêu sang" này, người ta thường chạy dọc tuyến quốc lộ 49 về biển Thuận An rồi tiếp tục chạy theo con đường ven biển gần 30km. Khu nghĩa địa này có diện tích 40.000 m2 với cả nghìn ngôi mộ rộng từ 40 – 400m2 với cổng cao 7- 8m, trải dài đến gần biển. Không chỉ dừng lại ở mức vài trăm triệu đến tiền tỷ, có những lăng mộ ở đây có giá trị lên tới gần chục tỷ đồng.

Nhiều gia đình xây xong mộ, vài năm sau lại cải tạo bề thế hơn. Khu nghĩa địa này trông như một vùng đất bí hiểm khi có đầy những ngôi mộ bề thế, đủ màu sắc, nối đuôi nhau trải dài trên đồi cát.

Điểm chung của các lăng mộ ở đây chính là việc sử dụng các vật liệu đắt tiền, hoa văn, được khảm sành sứ.

Hầu hết các lăng mộ ở đây đều được lấy mẫu thiết kế chung từ lăng Khải Định và được biến hóa theo sở thích của từng chủ nhân.

Những ngôi mộ ở đây có kiến trúc công phu, thậm chí có những ngôi mộ cao hơn một ngôi nhà bình thường với chiều cao lên tới 6m thậm chí 10 m. Đáng nói, những ngôi mộ ở đây được trang trí bởi nghệ thuật "khảm sành sứ" đặc trưng ở Huế cũng được với những họa tiết tiêu biểu như hình rồng, hoa lá, cồng tam quan, câu đối, bia đá…

Dù không hiểu tại sao người ở đây có thể bỏ cả tỷ bạc chỉ để xây lăng mộ, những người xây mộ ở đây cũng phải công nhận rằng nhờ điều này khiến cho nhóm thợ làm trong vòng 3-5 tháng với mức tiền công khoán khoảng 200-300 triệu đồng.

Không chỉ có những khu lăng mộ bề thế mà ở An Bằng còn rất nhiều nhà thờ họ khang trang được xây dựng lên.